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Yerel Yolun karşısına geçmek isteyen Afrikalıya tramvay çarptı
Yerel

Yolun karşısına geçmek isteyen Afrikalıya tramvay çarptı

Yolun karşısına geçmekte olan Afrika uyruklu bir şahsa tramvay çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 14:23:00 -

İstanbul Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yürüyen yabancı uyruklu 3 kişi, yolun karşısına geçmek için Mescid-i Selam-Topkapı Hattı Cebeci durağına doğru yöneldi.

Geride kalan şahıs öndeki 2 arkadaşına yetişmek için koştu.

Sağa sola bakmadan yola atlayan şahsa, Topkapı yönüne ilerleyen tramvay çarptı.

Vatman tramvayı durdurdu

Şahıs çarpmanın etkisi ile yüzüstü düşerken, vatman tramvayı durdurdu.

Çevredeki vatandaşlar kazazedenin yardımına koştu.

Ekipler sevk edildi

Olay yerine ihbar üzerine çağlık ekipleri sevk edildi.

Yabancı uyruklu şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında ambulansa alınarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Bilincini açık tutmaya çalıştılar”

Olay anına şahitlik eden Ali Sarıgöz isimli bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarımla tramvay yolu üzerinde yürürken, Afrika uyruklu kişiler karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlardı. Geride kalan arkadaşlarından bir tanesi onlara yetişmeye çalışırken, tramvayın yan tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yüzüstü yere yığıldı. Birkaç saniye farkla tramvayın altında kalmaktan kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar Afrika uyruklu kişinin yardımına koşarak bilincini açık tutmaya çalıştılar. Kafasından ve ensesinden aşağı su döktüler.

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