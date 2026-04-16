Siverek'teki okul saldırısına ilişkin yeni gelişme! Çok sayıda kişi gözaltına alındı İran'dan Hizbullah'a destek! Bir bütünüz mesajı verildi DMM açıklama yaptı! "Kahramanmaraş'taki saldırıda kayıp çocuklar var" iddiası 81 ilde sosyal medyadan yanıltıcı bilgi yayanlara adli işlem başlatıldı Çiftçi ve Tekin'den kritik görüşme! Okullardaki güvenlik önlemleri masaya yatırılacak KKTC'den BM ve Rumlara tokat gibi cevap! Bakan Ertuğruloğlu! Topraklarımızdan ve egemenliğimizden taviz vermeyeceğiz! Trump'ın savaş yetkisine Senato vizesi! Kongre baypas edildi: ABD Başkanı İran'a yönelik saldırılarda tam yetkiyle donatıldı! 8 ülkedeki dron tesislerini tek tek yayımladılar! Rusya'dan Avrupa'ya açık tehdit Yayın yasağını delen provokatörlere kelepçe! Maraş'taki katliam görüntülerini yayan 2 kişi yakalandı! BAE'den okul saldırısına sert tepki! Kahramanmaraş için taziye mesajı
Gündem Namaza karşı barikat, şiddete karşı sahte feryat: İki yüzlü Eğitim Sen
Namaza karşı barikat, şiddete karşı sahte feryat: İki yüzlü Eğitim Sen

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Namaza karşı barikat, şiddete karşı sahte feryat: İki yüzlü Eğitim Sen

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen evlat acılarıyla sarsılırken, eğitim camiası "güvenlik" çığlığıyla sokağa döküldü. Ancak meydanlarda boy gösteren Eğitim Sen’in sergilediği tutum, kamuoyunda "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedirten cinsten bir çelişkiyi gözler önüne serdi. Yıllardır okullarda manevi değerlerin ihyasına ve öğrencilerin ibadet hürriyetine savaş açan sendikanın, bugün şiddetten dert yanması büyük bir samimiyet sorgulamasını da beraberinde getirdi.

Okullarda ahlaki değerlerin güçlendirilmesi, çocukların maneviyatla buluşması ve namaz kılan öğrencilerin varlığına her fırsatta "gericilik" ve "laikliğe aykırı" diyerek barikat kuran Eğitim Sen, bugün okulları kana bulayan şiddet sarmalına karşı sokağa çıktı. Eğitim-Sen eş zamanlı eylemler düzenledi. Binlerce öğretmen iş bırakarak “şiddete hayır” çağrısıyla sokaklara çıktı, okullarda artan güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

Ahlaklı nesle "gericilik" damgası vuranlar meydanda!

Toplumun büyük bir kesimi, "Ahlaklı ve inançlı bir nesil yetişmesine engel olanların, o boşlukta filizlenen şiddetten şikayet etmeye hakkı var mı?" sorusunu sormaya başladı.

Değerler eğitimine savaş açtılar, şiddete kapı araladılar

Eğitim Sen'in; ÇEDES ve benzeri manevi gelişim projelerini "pedagojik cinayet" olarak nitelendirip yargıya taşıması hafızalardaki yerini korurken, sendikanın "güvenli okul" talebi inandırıcılıktan uzak bulundu. Maneviyatın olmadığı yerde şiddetin boy vereceğini görmezden gelen zihniyet, bugün okullardaki güvenlik zafiyetinden dem vurarak kendi ideolojik körlüğünü perdelemeye çalışıyor.

Bu tezatlık kamuoyu vicdanında mahkum oldu

Sokaklarda "şiddete hayır" sloganları atan Eğitim Sen yöneticilerine yönelik eleştiriler çığ gibi büyüyor. Bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar; "Öğrencinin alnı secdeye gelince ayağa kalkanlar, bugün şiddeti kınarken aslında o şiddeti besleyen manevi boşluğun mimarlarıdır" diyerek tepkilerini dile getirdi. Eğitimde güvenliğin sadece polis polisiye tedbirlerle değil, ancak ahlaklı ve manevi değerlerine bağlı bir nesille mümkün olacağı gerçeği, bir kez daha bu tezat üzerinden gün yüzüne çıktı.

Öyle görünüyor

Pkk yandaşı ,aşırı solcu ,Türk ve Türkiye düşmanlarının çok olduğu sendika.. Dikkat edilmesi gereken bir birsendika.

ata

önce suça teşvik ediyorlar... sonra naptın diyorlar... tipik siyonist cambazlığı...
