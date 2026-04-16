Futbolcu hakemin kızını kaçırdı!

Brezilya’nın São Paulo eyaletine bağlı Campinas kentinde amatör ligde oynanan bir karşılaşma sonrası akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, maç sırasında verdiği kararlar nedeniyle tartışma yaşayan futbolcu, karşılaşmanın hakemine büyük tepki gösterdi.

Maçın ardından öfkesini kontrol edemeyen 28 yaşındaki futbolcu Lucas Ferreira, hakem Otávio Mendes ile tartışmasını büyüttü. Sahada başlayan gerginlik, olayın çok daha ciddi bir boyuta taşınmasına neden oldu.

Polis kaynaklarına göre Ferreira, hakeme doğrudan zarar vermek yerine, akrabası olan ağabeyi Rafael “Akrela” Silva ile iletişime geçti. “Akrela” lakabıyla bilinen Silva’nın, hakemin 17 yaşındaki kızı Mariana Mendes’i zorla alıkoyduğu öne sürüldü.

Genç kızın birkaç saat sonra şehir dışında terk edilmiş bir araçta bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası Brezilya polisi geniş çaplı soruşturma başlatırken, hem futbolcu Ferreira hem de akrabası Silva gözaltına alındı.

Yetkililer, olayın spor sahalarında artan şiddet vakalarının geldiği tehlikeli noktayı gösterdiğini vurgularken, amatör liglerde güvenlik önlemlerinin artırılacağı açıklandı.