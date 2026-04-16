Avcılar’da motokurye kazasında acı son
İstanbul Avcılar'da motokurye olarak çalışan Semih Sinan Pelek, D-100 Karayolu’nda motosikletten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pelek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. Motokurye Semih Sinan Pelek bilinmeyen bir nedenle motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti. Pelek savrulan motosikletten yere düşerek ağır yaralandı. Pelek çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Avcılar’daki özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Semih Sinan Pelek buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.