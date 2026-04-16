Küresel finansal darbelere karşı BES kalkanı: 18 milyon katılımcı, 2,3 trilyonluk fon!
Türkiye'de uzun vadeli tasarrufun ve ekonomik istikrarın en büyük teminatlarından biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 23. yılına emin adımlarla ilerlerken tarihi bir büyüklüğe ulaştı. Yılın ilk çeyreği itibarıyla BES ve Otomatik Katılım Sistemi’ndeki (OKS) devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 349 milyar 539 milyon lirayı aştı. Toplam katılımcı sayısının 18 milyona dayandığı sistem, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen ülke ekonomisinin can damarı olmayı sürdürüyor.