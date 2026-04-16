Küresel finansal darbelere karşı BES kalkanı: 18 milyon katılımcı, 2,3 trilyonluk fon!

FON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ 3 AYDA 187 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI Geçen yılı BES, OKS ve iki sistemdeki devlet katkıları toplamda 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon lira fon büyüklüğüyle, havuzdaki toplam katılımcı sayısı ise 17 milyon 935 bin 495 ile kapatmıştı. Yılın ilk çeyreği itibarıyla BES havuzunda katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 186 milyar 374,6 milyon liralık ve yüzde 8,6'lık artış görüldü. Aynı dönemde BES ve OKS'de toplam katılımcı sayısı ise geçen yılın sonuna göre 2 bin 619 azalış kaydetti. Öte yandan, 18 yaş altı BES katılımcı sayısında 37 bin 485, BES'ten emekli olan kişi sayısında 28 bin 614 artış görüldü.