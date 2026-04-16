Küresel finansal darbelere karşı BES kalkanı: 18 milyon katılımcı, 2,3 trilyonluk fon!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de uzun vadeli tasarrufun ve ekonomik istikrarın en büyük teminatlarından biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 23. yılına emin adımlarla ilerlerken tarihi bir büyüklüğe ulaştı. Yılın ilk çeyreği itibarıyla BES ve Otomatik Katılım Sistemi’ndeki (OKS) devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 349 milyar 539 milyon lirayı aştı. Toplam katılımcı sayısının 18 milyona dayandığı sistem, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen ülke ekonomisinin can damarı olmayı sürdürüyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, Mart sonu itibarıyla BES'ten emekli olan vatandaşlarımızın sayısı 461 bini geçerken, sistemin en sevindirici büyümesi 18 yaş altı kategorisinde yaşandı. Geleceğimizin teminatı olan 1,6 milyondan fazla çocuk, 95,5 milyar liralık fon büyüklüğüyle sisteme dahil oldu. Yılın ilk üç ayında fon büyüklüğünde yaşanan 187 milyar liralık artış, vatandaşın devlet destekli yerli tasarruf modeline olan güvenini bir kez daha tescilledi.

tutarlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 349 milyar 539,3 milyon liraya ulaşırken toplam katılımcı sayısı 17 milyon 932 bin 876 oldu. Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 23. yılını doldurmak üzere emin adımlarla ilerliyor.

BES’TEN EMEKLİ SAYISI 460 BİNİ AŞTI Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, mart sonu itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 220 bin 358 oldu. Bu dönemde katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 210 milyar 478,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde OKS tarafında katılımcı sayısı 7 milyon 712 bin 518 olurken, çalışan ile devlet katkısı fon tutarının toplamıyla hesaplanan toplam fon büyüklüğü 139 milyar 61,1 milyon lira olarak kaydedildi.

Böylece, mart sonu itibarıyla BES ve OKS'deki toplam katılımcı sayısı 17 milyon 932 bin 876 olurken, devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 349 milyar 539,3 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde 18 yaş altı katılımcıların devlet katkısı dahil fon büyüklüğü 95 milyar 559,7 milyon lirayı bulurken, sistemde 1 milyon 678 bin 467 çocuk yer aldı. BES'ten emekli olan kişi sayısı ise 461 bin 407'ye ulaştı.

FON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ 3 AYDA 187 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI Geçen yılı BES, OKS ve iki sistemdeki devlet katkıları toplamda 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon lira fon büyüklüğüyle, havuzdaki toplam katılımcı sayısı ise 17 milyon 935 bin 495 ile kapatmıştı. Yılın ilk çeyreği itibarıyla BES havuzunda katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 186 milyar 374,6 milyon liralık ve yüzde 8,6'lık artış görüldü. Aynı dönemde BES ve OKS'de toplam katılımcı sayısı ise geçen yılın sonuna göre 2 bin 619 azalış kaydetti. Öte yandan, 18 yaş altı BES katılımcı sayısında 37 bin 485, BES'ten emekli olan kişi sayısında 28 bin 614 artış görüldü.

MARTTA AYLIK BAZDA TOPLAM KATILIMCI SAYISI ARTTI Sistemin son bir aylık performansı incelendiğinde, toplam katılımcı sayısında artış görüldü. Mart sonu itibarıyla BES ve OKS'deki katılımcı sayısı şubat sonuna göre 4 bin 607 yükseldi. Öte yandan, aynı dönemde BES havuzunda toplam fon büyüklüğü azalış kaydetti. Şubat sonunda 2 trilyon 508 milyar 611,2 milyon lirayı bulan fon tutarı, martta 159 milyar 71,9 milyon lira azaldı.

Bu düşüşte, söz konusu dönemde Orta Doğu'daki savaş ortamının etkisiyle kıymetli madenler ve küresel pay piyasalarında görülen satışların etkili olduğu değerlendiriliyor. Altının ons fiyatı, bu gerilimlerden kaynaklı olarak martta aylık bazda yüzde 11,3 gerileyerek 2008 Küresel Finansal Krizi'nden bu yana en sert aylık değer kaybını yaşamıştı. Bu dönemde altının onsu 4 bin 99,52 dolara kadar inerek Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi de görmüştü. Bununla birlikte, gümüşün ons fiyatında da ciddi kayıp görülmüştü. Gümüşün onsu mart ayını aylık yüzde 19,9 düşüşle 75,1 dolardan tamamlamıştı.

