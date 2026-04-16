Kurtulmuş, BM’yi İstanbul’a taşıdı! Numan Kurtulmuş’tan tarihi ev sahipliği

Toplantıya dair izlenimlerini paylaşan Murat Alan, Numan Kurtulmuş’un uluslararası sistemdeki belirsizlikleri ve Gazze’deki insani dramı cesaretle masaya yatırdığını belirtti. Batılı delegasyonların insan hakları söylemlerini sessizce fısıldadığı bir ortamda Kurtulmuş’un gür bir sesle vahşete dikkat çektiğini ifade eden Alan, bu tutumun parlamenter diplomasiye yeni bir adalet boyutu kazandırdığının altını çizdi.

"Filistin davası bir insanlık meselesidir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasında Filistin meselesinin coğrafi bir konu olmanın ötesinde artık küresel meşruiyetin temel meselesi olduğunu hatırlattı. Kurtulmuş, sistemik bir tasfiye ve soykırım politikasına karşı şu önemli vurguları yaptı:

"Filistin Devleti’nin BM’de tam üye olarak yer alması ertelenemez bir zorunluluktur. Adalet gecikse de soykırım ve zulüm düzeni asla uzun sürmeyecektir. Biz hukuktan, vicdandan ve ülkelerin egemen eşitliğinden yanayız."

Cenevre'den İstanbul'a uzanan tutarlı çizgi

Yazısında Kurtulmuş’un liderlik vasfına dikkat çeken Murat Alan, geçtiğimiz yıl Cenevre’deki PAB toplantılarında sergilenen kararlı duruşun İstanbul’da çok daha geniş bir platformda devam ettiğini belirtti. Birçok parlamento temsilcisinin Kurtulmuş’un çıkışlarını "gerçek bir devlet adamı duruşu" olarak nitelendirdiğini aktaran Alan, Türkiye’nin bu onurlu sesle temsil edilmesinin önemine vurgu yaptı.

