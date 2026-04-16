  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siverek’teki okul saldırısına ilişkin yeni gelişme! Çok sayıda kişi gözaltına alındı İran'dan Hizbullah'a destek! Bir bütünüz mesajı verildi DMM açıklama yaptı! “Kahramanmaraş’taki saldırıda kayıp çocuklar var” iddiası 81 ilde sosyal medyadan yanıltıcı bilgi yayanlara adli işlem başlatıldı Çiftçi ve Tekin'den kritik görüşme! Okullardaki güvenlik önlemleri masaya yatırılacak KKTC'den BM ve Rumlara tokat gibi cevap! Bakan Ertuğruloğlu! Topraklarımızdan ve egemenliğimizden taviz vermeyeceğiz! Trump'ın savaş yetkisine Senato vizesi! Kongre baypas edildi: ABD Başkanı İran'a yönelik saldırılarda tam yetkiyle donatıldı! 8 ülkedeki dron tesislerini tek tek yayımladılar! Rusya’dan Avrupa’ya açık tehdit Yayın yasağını delen provokatörlere kelepçe! Maraş'taki katliam görüntülerini yayan 2 kişi yakalandı! BAE’den okul saldırısına sert tepki! Kahramanmaraş için taziye mesajı
Gündem Kurtulmuş, BM’yi İstanbul’a taşıdı! Numan Kurtulmuş’tan tarihi ev sahipliği
Gündem

Kurtulmuş, BM'yi İstanbul'a taşıdı! Numan Kurtulmuş'tan tarihi ev sahipliği

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Kurtulmuş, BM'yi İstanbul'a taşıdı! Numan Kurtulmuş'tan tarihi ev sahipliği

İstanbul, 157 ülkeden 86 parlamento başkanı, 857 milletvekili ve toplamda 2 bin 420 katılımcıyla küresel parlamenter diplomasinin kalbi haline geldi. Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğindeki bu dev organizasyonu yerinde takip ederek, İstanbul’un adeta ikinci bir BM Genel Merkezine dönüştüğünü vurguladı.

Toplantıya dair izlenimlerini paylaşan Murat Alan, Numan Kurtulmuş’un uluslararası sistemdeki belirsizlikleri ve Gazze’deki insani dramı cesaretle masaya yatırdığını belirtti. Batılı delegasyonların insan hakları söylemlerini sessizce fısıldadığı bir ortamda Kurtulmuş’un gür bir sesle vahşete dikkat çektiğini ifade eden Alan, bu tutumun parlamenter diplomasiye yeni bir adalet boyutu kazandırdığının altını çizdi.

"Filistin davası bir insanlık meselesidir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasında Filistin meselesinin coğrafi bir konu olmanın ötesinde artık küresel meşruiyetin temel meselesi olduğunu hatırlattı. Kurtulmuş, sistemik bir tasfiye ve soykırım politikasına karşı şu önemli vurguları yaptı:

"Filistin Devleti’nin BM’de tam üye olarak yer alması ertelenemez bir zorunluluktur. Adalet gecikse de soykırım ve zulüm düzeni asla uzun sürmeyecektir. Biz hukuktan, vicdandan ve ülkelerin egemen eşitliğinden yanayız."

Cenevre'den İstanbul'a uzanan tutarlı çizgi

Yazısında Kurtulmuş’un liderlik vasfına dikkat çeken Murat Alan, geçtiğimiz yıl Cenevre’deki PAB toplantılarında sergilenen kararlı duruşun İstanbul’da çok daha geniş bir platformda devam ettiğini belirtti. Birçok parlamento temsilcisinin Kurtulmuş’un çıkışlarını "gerçek bir devlet adamı duruşu" olarak nitelendirdiğini aktaran Alan, Türkiye’nin bu onurlu sesle temsil edilmesinin önemine vurgu yaptı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23