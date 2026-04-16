İzmir'de kriz! CHP belediyelerinde bankamatikçi bitmiyor

Veli Balyemez, Buca Belediyesi’nde çoğunluğu CHP İzmir il ve ilçe yöneticilerinden oluşan 40’ın üzerinde “bankamatik personel” söyledi. Balyemez, Çağatay Güç’ün sekretaryasında görev yapan Burçin Ekici Şahin’in de Buca-Mar’da çalışmadan maaş aldığını iddia ederek sorumluları istifaya çağırdı.

Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin başrolünde olduğu bankamatik personel skandalının artçı sarsıntıları sürüyor. Ömer Eşki'nin kamu zararı ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla hakim karşısına çıkıp yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldığı bankamatik personel tartışmalarında bu kez adres Buca Belediyesi ve CHP İzmir İl Başkanlığı oldu.

"HAKTAN BAHSETMEYİN"

Buca Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'un Buca Belediyesi'nde bankamatik personeli olduğu iddialarının ortaya atılmasının ardından Kurun'un iş akdinin sona erdirildiğini açıkladı.

Balyemez, Kurun'un yanı sıra Burçin Ekici Şahin'in 2023'te belediye iştiraki olan Buca Mar Şirketi kadrosunda işe girdiğini ve uzun bir süredir CHP İl Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yaptığını iddia etti.

Balyemez, yine aynı şirket personeli Aslıhan Çelik'in de İl Başkanlığı'nda sekreter olarak çalıştığını ileri sürdü.

CHP İl Başkanı Çağatay Güç'e çağrıda bulunan Balyemez, "İl Kadın Kolları Başkanınız bankamatikçi, sekreteriniz bankamatikçi, personel bankamatikçi. Bu saatten sonra hak, hukuk, adalet gibi altını dolduramayacağınız, içini dolduramayacağınız kavramlardan lütfen bahsetmeyiniz" dedi.

"ARPALIĞA ÇEVİRDİNİZ"

"İzmir belediyelerini arpalığa çevirdiniz" çıkışını yapan Balyemez, "Kamu kaynaklarıyla siyasi kadrolarınızı beslediniz. Böylelikle gerçek emekçilerin maaşlarını ödemeyerek onları mağdur ettiniz. SGK ve vergi borçlarını ödemeyerek Buca halkını manipülatif söylemlerinizle yanılttınız. CHP kadroları belediyelerin üzerinde birer kambur haline gelmiş durumda. Günü geldiğinde eminim ki halk bu kamburları söküp atacaktır. Başta CHP İl Başkanı Sayın Çağatay Güç'ü ve yapay zekaya sorularak Buca'da belediye başkanı yapılan Görkem Duman'ı buradan istifaya davet ediyorum. Kamu kaynaklarını har vurup harman savurmanıza artık yeter diyoruz. Takdir İzmir halkınındır" ifadelerini kullandı.

GERÇEK MEMURLAR İŞ BIRAKMA EYLEMİNDE

Bankamatikçi personelleriyle tepkilerin odağına oturan Buca Belediyesi'nde görevli 'gerçek' memurlar ise, 7 aydır toplu iş sözleşmesi (TİS) hakları ve arazi tazminatlarının ödenmediğini gerekçe göstererek iş bırakma eylemine başladı. Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar, bina önünde bir araya gelerek, Başkan Görkem Duman'ı protesto etti. Öte yandan Bayraklı Belediyesi'nde de her bir memurun 20 bin lira alacağı olduğu ve benzer bir iş bırakma eyleminin orada da olduğu ortaya çıktı.