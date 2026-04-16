  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okul saldırılarına ilişkin flaş gelişme: Çok sayıda gözaltı kararı var Kurtulmuş, BM’yi İstanbul’a taşıdı! Numan Kurtulmuş’tan tarihi ev sahipliği Ali Karahasanoğlu’ndan sert çıkış: Bir daha söyleyin, din dersi kalksın mı? Meloni’ye destek Latin Amerika’dan geldi Saldırgan durdurulmalı Namaza karşı barikat, şiddete karşı sahte feryat: İki yüzlü Eğitim Sen İzmir'de kriz! CHP belediyelerinde bankamatikçi bitmiyor Pentagon'dan bir ülkeye daha askeri müdahale sinyali! Trump kontrolden çıktı Futbolcu hakemin kızını kaçırdı! Petrol piyasasında tansiyon düşüyor: Fiyatlar gerilemeye başladı Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Antalya'da bu hafta "diplomasi trafiği" yaşanacak
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 17-19 Nisan'da yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nda, dünya liderleri ve hükümet yetkilileri konuk edilecek.

Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da, bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 17-19 Nisan'da yapılacak 5. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da hazırlıklar tamamlandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak.

Bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenecek forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Turizmin başkenti Antalya, bu hafta 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanını, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısını, 40'tan fazla dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakanı, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey konuğu ağırlayacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AA muhabirine, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde başlattığı forumun dünya barışı açısından önemli olduğunu söyledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23