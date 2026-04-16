Antalya'da bu hafta "diplomasi trafiği" yaşanacak

Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da, bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 17-19 Nisan'da yapılacak 5. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da hazırlıklar tamamlandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak.

Bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenecek forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Turizmin başkenti Antalya, bu hafta 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanını, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısını, 40'tan fazla dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakanı, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey konuğu ağırlayacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AA muhabirine, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde başlattığı forumun dünya barışı açısından önemli olduğunu söyledi.