Pentagon'dan bir ülkeye daha askeri müdahale sinyali! Trump kontrolden çıktı
Gündem

Pentagon'dan bir ülkeye daha askeri müdahale sinyali! Trump kontrolden çıktı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pentagon'dan bir ülkeye daha askeri müdahale sinyali! Trump kontrolden çıktı

Washington ile Havana arasındaki gerilim hattı yeniden ısınıyor. ABD merkezli USA Today gazetesinin Pentagon kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD ordusu Başkan Donald Trump’ın olası bir emriyle Küba’ya yönelik gerçekleştirilebilecek askeri operasyon planlarını sessizce yoğunlaştırmaya başladı.

İran ile devam eden savaşa rağmen dikkati Küba üzerine de yoğunlaştıran Trump, ada ülkesi üzerinde bir şekilde kontrol sağlama niyetini gizlemiyor.

Trump’tan "kontrol" çıkışı: İstediğimi yapabilirim

Küba’yı "ya özgürleştirebileceğini ya da kontrol altına alabileceğini" savunan Trump’ın, "Küba konusunda istediğimi yapabilirim" şeklindeki sert ifadeleri, askeri seçeneklerin masada olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

Havana'dan "yenilmez direniş" mesajı

ABD’nin hazırlıklarına Küba cephesinden yanıt gecikmedi. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, her türlü dış müdahaleye karşı "yenilmez bir direnişle" karşılık vereceklerini ilan etti.

Krizin kaynağı 60 yıllık abluka

Díaz-Canel, ABD yönetiminin ülkedeki ekonomik krizi anayasal düzeni değiştirme tehdidi için bir bahane olarak kullandığını vurguladı. Küba lideri, yaşanan ekonomik darboğazın gerçek sorumlusunun Küba halkı değil, altmış yılı aşkın süredir devam eden ağır ABD ablukası olduğunun altını çizdi. Washington’ın askeri planları bölgedeki tansiyonu zirveye taşırken, Pentagon’un hazırlıkları uluslararası kamuoyu tarafından endişeyle takip ediliyor.

Lavrov’dan müzakereler için Trump’a tavsiye ve uyarı Diyalog kurmayı öğren
Lavrov’dan müzakereler için Trump’a tavsiye ve uyarı Diyalog kurmayı öğren

Lavrov’dan müzakereler için Trump’a tavsiye ve uyarı Diyalog kurmayı öğren

Emperyalistlerin kucaklaşma diplomasisi: Zorba Trump Çin’i İran’a karşı safına çekti
Emperyalistlerin kucaklaşma diplomasisi: Zorba Trump Çin’i İran’a karşı safına çekti

Emperyalistlerin kucaklaşma diplomasisi: Zorba Trump Çin’i İran’a karşı safına çekti

Trump'ın savaş yetkisine Senato vizesi! Kongre baypas edildi: ABD Başkanı İran'a yönelik saldırılarda tam yetkiyle donatıldı!
Trump'ın savaş yetkisine Senato vizesi! Kongre baypas edildi: ABD Başkanı İran'a yönelik saldırılarda tam yetkiyle donatıldı!

Trump'ın savaş yetkisine Senato vizesi! Kongre baypas edildi: ABD Başkanı İran'a yönelik saldırılarda tam yetkiyle donatıldı!

Cengiz selçuk

Batıyor. Nasıl kurtuluş çaresiz olduğu belli
