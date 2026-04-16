Havadan bereket yağdı: Yağışlarda son 66 yılın rekoru

AĞRI, KARS VE TUNCELİ'DE SON 66 YILIN EN YÜKSEK KIŞ MEVSİMİ YAĞIŞI: Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar mevsim normaline göre yüzde 40, geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 53 arttı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 499,2 kilogramla Rize, en az yağış alan il ise metrekareye 164,8 kilogramla Çorum oldu. Düzce, Bartın, Zonguldak, Giresun ve Trabzon son 66 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını aldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 63, geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış yaşandı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 440,7 kilogram ile Hakkari, en az yağış alan il ise metrekareye 116,5 kilogramla Iğdır oldu. Ağrı, Kars ve Tunceli son 66 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını aldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar, mevsim normaline göre yüzde 38, geçen yıl mevsim yağışlarına göre ise yüzde 100'den fazla arttı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 497,5 kilogramla Şırnak, en az yağış alan il ise metrekareye 269,2 kilogram Şanlıurfa oldu.