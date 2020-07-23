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Gündem

Yolun karşısına geçmek çocuk kazada can verdi

Kütahya'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Anıl Kara (15), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 01:36:00 -
Yolun karşısına geçmek çocuk kazada can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Kütahya çevreyolu Hezar Dinari Kültür Merkezi karşısında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Anıl Karaya Afyonkarahisardan gelen M.V.A. yönetimindeki 06 VTJ 40 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kara yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kohtrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Karanın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.V.A. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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