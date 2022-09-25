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Yerel Yolun karşısına geçerken can verdi
Yerel

Yolun karşısına geçerken can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 03:42:00 -
Yolun karşısına geçerken can verdi

Kaza saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Muazzam Kadiroğlu (50) yönetimindeki 34 COG 014 plakalı cip, karayolundan yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Emul'a (51) çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen Emul ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibi, kalbi duran Emul'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan adam, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi hastane morguna kaldırılırken, Cip'in sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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