Yolun karşısına geçerken aracın yaşlı adam hayatını kaybetti Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde yolun karşına geçerken bir aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde yolun karşına geçerken bir aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Bursa karayolunda A.G. yönetimindeki 10 ABA 1868 plakalı araç, Tankçiftliği Mahallesi mevkiinde yaya olarak bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Başaran’a (78) çarptı. Kazada Arif Başaran olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü A.G hakkında jandarma ekiplerince gözaltına alırken, kısa süreli olarak trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

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