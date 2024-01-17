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Spor Yolu gözlenen Mauro Icardi, İstanbul'a döndü
Spor

Yolu gözlenen Mauro Icardi, İstanbul'a döndü

Yeniakit Publisher
2024-01-17 23:57:00 -
Yolu gözlenen Mauro Icardi, İstanbul'a döndü

Sakatlığı nedeniyle yurtdışına çıkan Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a döndü.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi akşam 22.30 sıralarında İstanbul'a geldi.

İstanbul'a geldi

Fenerbahçe derbisinin ardından sakatlığından dolayı ligde oynanan Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Mauro Icardi, ailesiyle birlikte Sao Paulo'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait TK16 sefer sayılı tarifeli uçakla akşam 22.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi.

Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor

Takımla birlikte çalışmalara başlayacak Icardi'nin, Galatasaray'ın pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maçta maskeyle sahada olması bekleniyor.
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