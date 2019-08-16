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Yolu dökülen sabun yağmur yağınca köpürdü, beyaza bürünen yolu gören şaşkınlığını gizleyemedi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yola dökülen sabun, yağmur yağışı sonrasında köpürdü.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:29
Yolu dökülen sabun yağmur yağınca köpürdü, beyaza bürünen yolu gören şaşkınlığını gizleyemedi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yola dökülen sabun, yağmur yağışı sonrasında köpürdü. Köpükle kaplanan yolu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ekipler köpüğün temizlenmesi için çalışma başlattı.


Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrasında yolda bir anda köpük oluşmaya başladı. Yağmurun etkisini arttırması ile yolun yaklaşık 2 kilometrelik kesimi köpükle kaplandı. Köpükler, caddenin yan tarafında bulunan D-130 Karayolu’na da sıçradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.



Köpüğün yol kenarına dökülen sabundan kaynaklandığı tespit edildi


İhbar üzerine olay yerine intikal eden belediye ekipleri ise köpüğün temizlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sırasında köpüğün yol kenarında bulunan bir maddeden yayıldığını tespit etti. Ekipler incelediği maddenin ‘Arap sabunu’ olabileceğini tespit etti. Yoldan geçen bir araçtan dökülmüş olabileceği değerlendirilen madde, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler, yoldaki köpüğün temizlenmesi için yol temizleme araçları ile çalışmalarını sürdürürken, adeta beyaza bürünmüş yolu gören vatandaşlar ise şaşırdıklarını ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:29
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