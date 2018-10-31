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Yolsuzlukta CHP pişkinliği

Gazetemiz Akit’in geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği Ataşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk ihalesinin adrese teslim olduğu belgelendi. Görevden el çektirilen Battal İlgezdi’nin başkanlığını yaptığı CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin Ramazan kumanyası ihalesini kazanan firmanın, ihaleden günler önce kumanyaları hazırlamaya başladığı ortaya çıktı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:23
Yolsuzlukta CHP pişkinliği

Akit’in geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği Ataşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk ihalesinin adrese teslim olduğu belgelendi. Görevden el çektirilen Battal İlgezdi’nin başkanlığını yaptığı CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin Ramazan kumanyası ihalesini kazanan firmanın, ihaleden günler önce iftar kumanyalarını hazırlamaya başladığı ortaya çıktı. Ramazan ayının 14. gününde gerçekleşen ihaleyi 400 bin liralık bedelle kazanan Biltur Catering ve Gıda Anonim Şirketi’nin isminin yazılı olduğu kumanyaların ihaleden 10 gün önce dağıtıldığı belirlendi. Kutusu 12 liradan iftar kumanya ihalesini “süre yok” diye iptal eden ardından maliyeti daha yüksek yeni bir ihale açan Ataşehir Belediyesi’nin kendi web sayfasında ise ihalenin adrese teslim olduğuna dair görüntünlerin paylaşıldığı tespit edildi.

Göstermelik ihale

İhalelerde hukuksuzlukta sınır tanımayan CHP’li belediyelerin skandalları bitmek bilmiyor.

Ataşehir Belediyesi’nin CHP’li eski başkanı Battal İlgezdi’nin rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından gazeteniz akit; flaş bir bilgiye daha ulaştı. Rüşvet ve yolsuzluk davası kapsamında makamından azledilen İlgezdi’nin, Ramazan ayında dağıtılan kumanya paketlerinde yolsuzluk yaptığı deşifre olan Ataşehir Belediyesi’nin yemek ihalesini kazanan firmayla sözleşme tarihinden önce iş yapmaya başladığı ortaya çıktı. ‘Ramazan Ayı İftar Yemek ve Dağıtımı İşi’ ihalesini KDV hariç 370 bin 500 liraya Doğuş Zade Şirketi’ne veren ancak kısa bir süre ihaleyi ‘yeterli kısa süre bulunmuyor’ diyerek iptal eden Ataşehir Belediyesi’nin Ramazan’ın 14. gününde açtığı ikinci ihalenin ise ‘göstermelik’ olduğu ifade edildi.

Kendi sitelerinden paylaşılmış

23 bin adet kumanyaya ihale bedeli olarak KDV hariç 399 bin 50 liraya anlaşan Biltur Catering ve Gıda Anonim Şirketi’nin isminin yazılı olduğu kumanyaların ihaleden 10 gün önce dağıtıldığı saptandı. Ataşehir Belediyesi’nin 31 Mayıs 2017 tarihinde İçerenköy Mahallesinde dağıttığı Ramazan iftar kolilelerinin üzerinde Biltur Catering ve Gıda Anonim Şirketi’nin isminin yazılı olduğu, dağıtım işlemine ait görüntülerin ise Ataşehir Belediyesi’nin kendi web sayfasında paylaşıldığı tespit edildi. CHP’li belediyeye ait web sitesinde yer alan “Önce iftar sonra kabare”başlıklı haberde, ihaleyi kazanan firmanın isminin yazılı olduğu kumanya paketlerinin net bir şekilde görülmesi; ihalenin kağıt üzerinde olduğunu gözler önüne serdi.

İlgezdi neden görevden alındı?

Daha önce skandallarla gündeme gelen CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. İlgezdi’nin görevden uzaklaştırılması ile ilgili yapılan açıklamada, “Hakkında Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle, Anayasanın 127. maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

CHP’li belediyenin borç batağını deşifre ettik

Gazetemiz Akit, CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin borçlarını ödeyemediğini, son 6 yıldaki borcunun 1.5 milyar liraya yaklaştığını ortaya çıkarmıştı. Kamu arazisine yapılan lüks rezidansları eşe-dosta dağıtan, bir apartman parasıyla kendine makam odası yapan İlgezdi’nin yönettiği belediyenin bilançolarının sürekli artış gösterdiği 2014 yılında 170 milyon 951 bin, 2015’te ise 178 milyon 531 bin lira olduğu belirlenmişti. CHP’li belediye, rezidans krizinin patlak verdiği 2016’da 255 milyon 124 bin lira, 2017 yılını ise 298 milyon 207 bin lira borç ile kapatarak yönetim değişikliğinin artık kaçınılmaz olduğunu gözler önüne sermişti.

Hukukta karşılığı 12 yıl hapis

İhaleye herhangi bir şekilde fesat karıştırmak Türk Ceza Kanunu (TCK)’nın 235’nci maddesine göre suç teşkil ediyor. Cezası ise suçun mahiyetine göre beş yıl ila on iki yıl arasında değişiyor. İlgezdi’ye yönelik yeni davanın açılması an meselesi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:23
  1. Akit
  2. Ataşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk ihalesi
  3. Ataşehir Belediyesi
  4. Battal İlgezdi
  5. CHP’li Ataşehir Belediyesi
  6. Ramazan kumanyası ihalesi
  7. Biltur Catering ve Gıda Anonim Şirketi
  8. Ramazan Ayı İftar Yemek ve Dağıtımı İşi
  9. CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi
  10. CHP’li belediye
  11. Türk Ceza Kanunu (TCK)

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