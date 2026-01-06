  • İSTANBUL
Yolsuzluklara batan CHP adliyeden çıkamıyor
Gündem

Yolsuzluklara batan CHP adliyeden çıkamıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yolsuzluklara batan CHP adliyeden çıkamıyor

Ele geçirdikleri belediyeleri yağmaladıkları, yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan açılan soruşturmalar nedeniyle çok sayıda üyesi cezaevlerinde tutuklu bulunan CHP’li yöneticiler, adeta adliye koridorlarında yatmaya başladı. Açıklanan takvimde parti yöneticileri, seçilmişler, aktivistler hakkında açılan 14 davanın yer aldığı görülüyor. Siyasiler ve hukukçular, ana muhalefet partisinin, adeta meclis gündeminden çok yargı takvimini izler hale geldiğine dikkat çekti.

Devlet terbiyesini unutan, amaca giden yolda her şeyi mubah gören ve iktidar uğruna her türlü kirli ilişkinin içerisinde yer alan CHP’nin yeni yönetimi, partiyi adeta suç üretme merkezine çevirdi.

HER AY ONLARCA DAVA

Belediyeleri yağmaladıkları ve yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan açılan soruşturmalarda çok sayıda üyesi cezaevlerinde tutuklu bulunan CHP’liler, adeta adliye koridorlarında yatmaya başladı. CHP’nin, Ocak ayında görülecek olan çok sayıda duruşmaya katılacak olması partinin düştüğü durumu gözler önüne serdi. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Türkiye Yüzyılı Partisi Genel Başkanı Murat Şahin, şunları söyledi: “Ana muhalefet partisi, milletin kürsüsü olan Meclis’i bir çözüm merkezi olarak kullanmak yerine, enerjisini adliye koridorlarında ve ağır ceza dosyaları arasında harcar hale gelmiştir.

 

SUÇ SARMALINA DÖNDÜ

‘Devlet terbiyesi’ ve ‘kamu ahlakı’ gibi temel sütunların yerini, kişisel ikbal hırsları ve kirli pazarlıkların aldığı bu yeni yönetim anlayışı, partiyi bir siyaset üretme merkezinden ziyade adeta bir suç ve soruşturma sarmalına hapsetmiştir. Belediyelerde ayyuka çıkan yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları, sadece bir yönetim zafiyetini değil; liyakatin yerini alan bir yağma düzeninin de açık bir itirafıdır. Kendi içlerindeki hukuksuzlukları ‘yargının siyasallaşması’ kılıfıyla örtmeye çalışan bu zihniyet, her geçen gün toplum nezdindeki güvenilirliğini yitirmektedir. Ocak ayı yargı takviminin, yasama faaliyetlerinden daha yoğun olması; bir partinin demokratik olgunluğunu değil, içine düştüğü ahlaki ve hukuki çürümeyi temsil etmektedir. Bu yapının, ülkenin geleceğine dair söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştır.” Avukat Tamer Mahmutoğlu da, şu görüşleri dile getirdi:

 

DURUŞMA TAKİP BÜROSU

“CHP’nin yeni yönetimi, partiyi adeta duruşma takip bürosuna çevirdi. Belediyeleri yağmalamaktan çok sayıda üyesi cezaevlerinde bulunan partili yöneticiler, muhalefet yaparak iktidara ufuk açma misyonunu da bir kenara attılar. TBMM’nin yolunu unuttular. Bu tutumun ne devlet terbiyesi ile ne de demokrasi ile bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır. Bu itibarla siyaseti unutan, hedefe giden yolda her şeyi mubah gören ve iktidar uğruna her türlü kirli ilişkinin içerisinde yer alan ana muhalefet partisi CHP’nin bir an önce millete olan yükümlülüklerini hatırlamasında fayda vardır.”

