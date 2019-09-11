0553 313 94 23

Yolsuzlukla suçlanan eski Bakan'ın 40 milyon dolarlık mücevherine el konuldu

Nijerya'da yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin 40 milyon dolar değerindeki mücevheratına el konuldu- El konulan mücevherat arasında 497 bilezik, 304 çift küpe, 341 kolye, 189 kol saati, 174 kolye ve küpe seti ile 77 broş bulunuyor

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:58
Yolsuzlukla suçlanan eski Bakan'ın 40 milyon dolarlık mücevherine el konuldu

ABUJA (AA) - Nijerya'da yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin evinde bulunan 40 milyon dolar değerindeki mücevherata el konuldu.

Lagos Federal Yüksek Mahkemesi, eski Petrol Bakanı Alison-Madueke'nin evinde bulunan 2 bin 149 parça mücevherata el koyma kararı aldı.

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu, el konulan mücevherat arasında 497 bilezik, 304 çift küpe, 341 kolye, 189 kol saati, 174 kolye ve küpe seti ile 77 adet broş bulunduğunu açıkladı.

Eski Petrol Bakanı Alison-Madueke'ye ait olduğu tespit edilen 40 milyon dolar değerindeki mücevheratın, eski Bakan'ın resmi geliriyle alınamayacağı ifade edildi.

Yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlatılan Alison-Madueke'nin 37,5 milyon dolar değerindeki evine de el konulmuştu.

- İngiltere'de tedavi görüyor

Alison-Madueke, eski Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde petrol bakanlığı görevini yürütüyordu.

İngiltere'de tedavisi devam eden Alison-Madueke, daha önce yaptığı açıklamada, bakanlık görevini yürüttüğü sırada bazı hatalar yaptığını kabul etmiş ancak yolsuzluk iddialarını yalanlamıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015'te iktidara geldiğinde yolsuzlukla geniş çaplı mücadele başlatmıştı. Hakkında, yolsuzluklarla yeteri kadar mücadele edilmediği yönündeki eleştiriler sonrasında Buhari, 15 kişilik özel komisyonla mahkemelerin takip edilmesi kararı almıştı.

Ülkede petrol ve doğal gaz gibi yer altı zenginliklerinden büyük gelirler elde edilmesine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk gibi faktörler ülkede yaşanan sorunların temel nedenleri arasında gösteriliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:58
  1. Nijerya eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke
  2. Yolsuzluk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanyaspor'a "güzel" destek
    1. Alanyaspor'a "güzel" destek
    2. Afyon Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü..
    3. Yardım etme bahanesiyle dolandırıcılık..
    4. Cebinde cep telefonu patlayan kişi..
    5. Hong Konglu aktivist Wong Almanya'dan..
    6. Promosyon sektörü, PROMexpo Fuarı ile..
    7. Halıcılar İngiltere yolcusu
    8. Köy evinde silah ve mühimmat ele..
    9. Konyaaltı Sahili açıklarında yelkenli..
    10. Bu tesis, gelecek için dönüştürüyor
    11. Amed Sportif Faaliyetler aradığı..
    12. Samsunlu tekvandocunun hedefi Avrupa..
    13. Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı
    14. Genç Kızılaycılar eğitim için seferber..
    15. Komutan İnan, basın mensuplarıyla bir..
    16. Acil çağrılar tek numarada
    17. FETÖ sanığı 17 kişinin yargılanmasına..
    18. Üniversite öğrencilerini kapıda Uşak..
    19. Cizre polisi okul çevrelerinde..
    20. Spot piyasada elektrik fiyatları
    21. Öğle uykusu kalbe iyi geliyor
    22. Usta oyuncu Süleyman Turan son..
    23. Balık pazarlarında talep aynı fiyatlar..
    24. Personeli açığa alan HDP'li belediyeye..
    25. Eşref Hamamcıoğlu: "Lise müdürü,..
    26. Hangi 2 eski bakan Davutoğlu ile..
    27. Annesini bıçakla öldüren sanık tahliye..
    28. Feridun Bilgin kimdir? Feridun Bilgin..
    29. Oturma eylemi yaparken babasının ölüm..
    30. Karaman’da süt tankerinin çarptığı..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim