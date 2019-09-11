Yolsuzlukla suçlanan eski Bakan'ın 40 milyon dolarlık mücevherine el konuldu

ABUJA (AA) - Nijerya'da yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin evinde bulunan 40 milyon dolar değerindeki mücevherata el konuldu.

Lagos Federal Yüksek Mahkemesi, eski Petrol Bakanı Alison-Madueke'nin evinde bulunan 2 bin 149 parça mücevherata el koyma kararı aldı.

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu, el konulan mücevherat arasında 497 bilezik, 304 çift küpe, 341 kolye, 189 kol saati, 174 kolye ve küpe seti ile 77 adet broş bulunduğunu açıkladı.

Eski Petrol Bakanı Alison-Madueke'ye ait olduğu tespit edilen 40 milyon dolar değerindeki mücevheratın, eski Bakan'ın resmi geliriyle alınamayacağı ifade edildi.



Yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlatılan Alison-Madueke'nin 37,5 milyon dolar değerindeki evine de el konulmuştu.

- İngiltere'de tedavi görüyor

Alison-Madueke, eski Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde petrol bakanlığı görevini yürütüyordu.

İngiltere'de tedavisi devam eden Alison-Madueke, daha önce yaptığı açıklamada, bakanlık görevini yürüttüğü sırada bazı hatalar yaptığını kabul etmiş ancak yolsuzluk iddialarını yalanlamıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015'te iktidara geldiğinde yolsuzlukla geniş çaplı mücadele başlatmıştı. Hakkında, yolsuzluklarla yeteri kadar mücadele edilmediği yönündeki eleştiriler sonrasında Buhari, 15 kişilik özel komisyonla mahkemelerin takip edilmesi kararı almıştı.

Ülkede petrol ve doğal gaz gibi yer altı zenginliklerinden büyük gelirler elde edilmesine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk gibi faktörler ülkede yaşanan sorunların temel nedenleri arasında gösteriliyor.