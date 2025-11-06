  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’lileri kekleyen FETÖ’cü avukatın Hollanda’ya firar ettiği ortaya çıktı

İstanbul'da hareketli saatler! Silahlı saldırı son anda önlendi

“Suriyeli askerler TSK’da görev alacak” iddiasına dair MSB’den açıklama

Sahtekâr markalar ifşa olmaya devam ediyor: Lor peyniri ve zeytinyağından bakın ne çıktı?

Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında karar

8 yılda 434 milyon muayene

CHP liderinden gelen sözler yeni tartışma başlattı! Destici’den sert tepki gecikmedi!

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında flaş karar

Üsküdar’da dehşet: Uyuyan kocasını, kafasına 3 litre kızgın yağ dökerek öldürdü
Gündem “Yolsuzluk yok, rüşvet yok, irtikap yok” Vatandaşa hizmetin yanında destek var
Gündem

“Yolsuzluk yok, rüşvet yok, irtikap yok” Vatandaşa hizmetin yanında destek var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Yolsuzluk yok, rüşvet yok, irtikap yok" Vatandaşa hizmetin yanında destek var

Her gün yeni bir yolsuzlukla gündeme gelen CHP’li belediyelerin ardı arkası kesilmezken Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, vatandaşlarla bir araya geldiği mahallede bir fırına girerek zimem defterini satın aldı, tüm mahallenin fırına olan borçlarını sıfırladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, iki gün boyunca tarihi mahallelerdeki vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. İhtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret eden Kuş, bir mahallede de zimem defteri geleneğiyle tüm mahalle sakinlerinin fırına olan borçlarını satın aldı.

HALKIN TALEPLERİ İÇİN TALİMAT

Harrankapı Çarşısı’ndan başlayarak Gümüşkuşak Mahallesi, Arap Meydanı, Kurtuluş Mahallesi, 58 Meydanı, Ucuzluk Pazarı ve çevresini gezen Mehmet Kuş ve beraberindekiler, yüzlerce vatandaş ve esnafla görüştü. Halkla belediyenin hizmetlerini istişare eden ve taleplerini dinleyen Kuş, iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

MAHALLELİNİN FIRIN BORCUNU SIFIRLADI

Gümüşkuşak Mahalle Muhtarı Adnan İgalci ile birlikte ihtiyaç sahibi bir ailenin evini de ziyaret eden Kuş, ailenin ihtiyaçlarının sosyal yardım müdürlüğünce karşılanmasını sağladı.

İki gün boyunca devam eden mahalle gezilerinde esnafa hayırlı işler dileyerek taleplerini dinleyen Kuş, bir mahallede de zimem defteri geleneğini sürdürerek, borç defterini satın aldı. Tüm mahalle halkını fırına olan borçlarından kurtaran Kuş, borçların yazılı olduğu kartonu da fırına atarak yaktırdı.

CHP'li belediyeye 8. dalga operasyonu
CHP'li belediyeye 8. dalga operasyonu

Gündem

CHP'li belediyeye 8. dalga operasyonu

DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüslerin alacaklarını ödemedi. Cezayı vatandaş çekiyor
DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüslerin alacaklarını ödemedi. Cezayı vatandaş çekiyor

Gündem

DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüslerin alacaklarını ödemedi. Cezayı vatandaş çekiyor

CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı
CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı

Gündem

CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23