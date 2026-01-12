Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…

  • İSTANBUL
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden cumhurbaşkanı adaylığının kesin bir biçimde sürdüğünü savunarak "İmamoğlu’nun katılamadığı bir seçim, Cumhurbaşkanı’nın meşruiyetinin bittiği bir seçim olur" dedi. İmamoğlu’nun sözleri ‘Utanması da kalmadı’ dedirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Silivri Cezaevi'nden gazeteci Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Adaylığım kesin biçimde devam etmektedir" dedi.

DİPLOMA DAVASI

Hakkındaki diploma davasına ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu şunları söyledi: "Diploma davası, hukuk tarihimizin gördüğü en büyük kara lekelerden biridir. Devlet kontenjan açıyor; belgelerimi eksiksiz ibraz ediyor ve yatay geçiş hakkı kazanıyorum. Bırakın lisansı, aynı üniversitede yüksek lisans bile yapıyorum. 19 yaşında bir genç olarak, devletin ilanına, evraklarına ve onayına güvenmeyip kime güvenelim Allah aşkına? Biz devleti hep güvenilir bildik; vatandaşını, gencini, yaşlısını korur kollar diye öğrendik. Fakat maalesef ki bugün bir avuç muhteris, devletimizin yargısını, kurumlarını istismar ederek 35 yıllık diplomamı almaya çalışıyor. Bu kumpas, net bir kara lekedir. Yalnız benim haklarım değil, devletin yargısının ve kurumlarının şeref ve namusu, güvenilirliği de söz konusudur."

400 MİLLETVEKİLİ HÜLYASINA KAPILMASINLAR

Çamlıbel'in "Siz de artık bir sonraki seçim için adaylığınızın zora girdiğini kabul etme noktasında mısınız?" sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi: "Ben kendi irademle değil, 15,5 milyon vatandaşımızın iradesiyle Cumhurbaşkanı adayı oldum. Diploma davası henüz sonuçlanmamıştır. Adaylığım kesin bir biçimde devam etmektedir. Ancak sonuç ne olursa olsun Genel Başkanım Özgür Özel ve sayın Başkan’ım Mansur Yavaş, Türkiye’nin önemli değerleri. Cumhuriyet Halk Partisi, birçok Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilecek kalitede ve kalibrede bir partidir. İnanın bizim kim aday olacak gibi bir endişemiz yok! Fakat iktidarın Anayasa'mızdaki dönem şartını nasıl aşacağını çok merak ediyorum. 400 milletvekili hülyasına kapılırlarsa, çok beklerler. Milletin önüne referandum sandığının koyulacağı günü heyecanla ve hevesle beklediğimizi bilsinler. Ekrem İmamoğlu’nun katılamadığı bir seçim, Cumhurbaşkanı’nın meşruiyetinin bittiği bir seçim olur.”

