28 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
Dünya Yolsuzluk Devlet Başkanlığına uzandı
Dünya

Yolsuzluk Devlet Başkanlığına uzandı

Yolsuzluk Devlet Başkanlığına uzandı

NABU'nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından Devlet Başkanlığı Ofisi'nde soruşturma faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), bir soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisi'nde arama yapıldığını bildirdi.

NABU'nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından Devlet Başkanlığı Ofisi'nde soruşturma faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Ayrıntıların daha sonra duyurulacağı aktarılan açıklamada, "NABU ve SAPO, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nde soruşturma faaliyetleri (aramalar) yürütüyor." ifadesi kullanıldı.

