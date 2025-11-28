Yolsuzluk Devlet Başkanlığına uzandı
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), bir soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisi'nde arama yapıldığını bildirdi.
NABU'nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından Devlet Başkanlığı Ofisi'nde soruşturma faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.
Ayrıntıların daha sonra duyurulacağı aktarılan açıklamada, "NABU ve SAPO, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nde soruşturma faaliyetleri (aramalar) yürütüyor." ifadesi kullanıldı.