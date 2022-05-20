Yolsuzluğu görme, reklâmı kap

Zekeriya Say İstanbul

Hizmet yerine algı belediyeciliği yürüten CHP’li belediyeler, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 103’üncü yıldönümü dolayısıyla yandaş medyayı reklama boğdu. PKK’nın siyasi ayağı HDP ile İYİ Parti’nin desteğiyle ele geçirdiği belediyeleri arpalığa çeviren CHP’li başkanlar, 19 Mayıs Geçlik ve Spor Bayramı bahanesiyle verdikleri ilanlarla fondaş basına adeta ikinci bayram yaşattı.

Fondaş medyaya bayram kıyağı

19 Mayıs 2022 tarihli sayısını haber değil reklam yayınlayarak geçiren gazetelerden Cumhuriyet, aralarında İstanbul, Eskişehir ve Adana Büyükşehir Belediyeleri’nin de olduğu 11 CHP’li belediyeden aldığı ilanlarla zirvede yer aldı. PKK’nın katlettiği Mehmetçiğe bir türlü şehit diyemeyen Birgün gazetesi ise 10 ilanla ikinci oldu. Birgün’e ilan yağdıran CHP’li Belediyeler arasında İBB’nin yanı sıra İzmir, Adana, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Kadıköy, Bakırköy, Esenyurt, Kartal, Konyaaltı ve Çukurova gibi ilçe belediyeleri yer aldı.

Karar ile milli, CHP’lilerin gözdesi

Zillet ittifakının kurduğu yuvarlak masada kendine yer bulan Ahmet Davutoğlu’nun gazetesi Karar, 8 ilanla CHP’li belediyelerden en çok reklam kapan 3. gazete oldu. Karar’a ilan veren gazeteler arasında İBB’nin yanı sıra İzmir, Muğla ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kadıköy, Esenyurt, Beylikdüzü ve Çukurova ilçe belediyeleri yer aldı. Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete ise CHP’li İBB ve Adana ile Kadıköy, Kartal, Esenyurt ilçe belediyelerinden aldığı 5 ilanla 4. oldu.

Sözcü ile Evrensel’e eşit oranda

CHP’nin basın bülteni gibi yayın yapan Sözcü ile marjinal sol örgütlerin gazetesi olan ve tirajı yerlerde sürünen Evrensel ise CHP’li belediyelerden sadece 4’er ilan alabildi. Rüşvet operasyonu nedeniyle köşeye sıkışan CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise, rüşvet rezaletini görmezden gelen tüm gazetelere ilan verirken, operasyonu 1. sayfasından duyuran Sözcü’ye reklam vermemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Sözcü gazetesinin yavrusu Korkusuz ise İBB ve Kadıköy Belediyesi’nden aldığı 2 ilanla sonuncu oldu.

Mansur ve seçer bu yıl vermedi

Son dönemde peşi sıra verdiği konser ihaleleriyle ve heykellerle başkentin kaynaklarını çalgı çengi ile heykellere aktaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile kasada para olmadığı halde metro yapmaya kalkışan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP’nin arpalığına dönen Beşiktaş Belediyesi’nin bu sene fondaşlara hiç ilan vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

CHP’nin can simidi Atatürk maskesi

CHP’li belediyelerin, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışını bahane ederek rezaletlerini perdeleyen gazetelere reklam yağdırması, gazeteci Uğur Mumcu’nun “Bu memlekette banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken de Atatürk maskesi taktılar” sözünü akıllara getirdi.