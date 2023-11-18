Yollardaki iddiasını şimdi de denize taşıdı

Bu yılda mavi sulara yelken açan yelkencileri ağırlayan Rixos Sailing Cup, 14-17 Kasım’da “Dostluk Kazansın” sloganıyla gerçekleşti. 11 ülkeden, yerli ve yabancı 600’ün üzerinde sporcunun, 70 tekneyle yarıştığı etkinlikte, Rixos Hotels tarafından Türkiye Yelken Federasyonu, Göcek Yelken Kulubü ve hakem komiteleri ile belirlenen zorlu bir parkurda yelken keyfini ve heyecanı yaşandı.

Otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik çerçevesinde teknolojik yatırımlarına devam eden Ulu Motor hem destekçi hem de yarışmacı olarak yer aldı.

Dört gün boyunca nefes kesen mücadelelerin yaşandığı Rixos Sailing Cup’a cemiyet, sanat ve basın dünyasından ünlü isimler katıldı.

Sporun ve sporcunun daima yanında olduğunu gösteren Ulu Motor, bu etkinlik kapsamında distribütörlüğünü üstlendiği Skywell ve Leapmotor modellerini yarış severlerle buluşturdu. Tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunan Leapmotor T03, kompakt görünümü, kullanışlı teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve sürüş destek sistemiyle katılımcıların gözdesi oldu. Son teknolojik donanımlarla tasarlanan, tek şarjla şehir içi 642 kilometre yol yapabilen uzun menzilli Skywell ET5 LR Legend modeli ise tüm katılımcılardan tam not aldı.

Spora desteğini Rixos Sailing Cup'a destek vererek başlatan Ulu Motor, ilerleyen zamanlarda tenis sporlarına da destek vermeye hazırlandığını açıkladı.

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