Yollarda son durum!

Yeni Akit/Ankara

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumunu bildiren paylaşımlarla, ülkemizi etkisi altına alan şiddetli kar yağışları ile ilgili şehirlerarası yollarda son durumu bildiren açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü resmi Tweeter hesabından yapılan paylaşıma göre saat 15:00 itibarı ile ülke genelindeki yollarla ilgili açıklamasında:

“24 Ocak 2022 Pazartesi Saat 15.00 itibarıyla ülkemizdeki önemli karayolu güzergahlarında, güncel yol durumu aşağıda yer almaktadır:

İstanbul - Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde

tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.

Şarkışla-Pınarbaşı Yolu açılmıştır. • Konya-Antalya Yolu trafiğe açılmıştır.

Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi

ulaşıma açılmıştır.

Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma açılmıştır. • Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine açılmıştır • Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma açılmıştır. • Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma açılmıştır. • Bursa-Karacabey Yolu TIR trafiğine açılmıştır. • Taşkent-Sariveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. • Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır. • Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine

kapatılmıştır

• Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır. • Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır. • Elazığ-Diyarbakır Yolu ulaşıma kapatılmıştır. • Diyarbakır-Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır. • Kırıkkale-Kırşehir Yolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır. • Of-Çaykara-Bayburt Yolu ulaşıma kapatılmıştır.” ifadeleri kullanılarak, yolda bulunan veya seyahate çıkacak vatandaşları bilgilendirmeye devam etti.