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Yerel Yollar kapanabilir! O bölgede de kar yağışı başladı
Yerel

Yollar kapanabilir! O bölgede de kar yağışı başladı

Balıkesir'in Havran ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde Kazadağları'nda beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı. Sürücülerin buzlanmaya karşı gerekli önlemleri alınması istendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 14:19:00 -
Yollar kapanabilir! O bölgede de kar yağışı başladı

Balıkesir'in Havran ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde Kazadağları'nda beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı. Sürücülerin buzlanmaya karşı gerekli önlemleri alınması istendi.

İklim değişikliği nedeniyle kısıtlı kar yağışı alan Kazdağlarında beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kazdağları'nın Hanlar, Eybek ve Kapanca bölgelerinde başlayan kar yağışı gün içinde aralıklar ile devam edecek.

Bölgede yoğun kar yağışının ise Cuma gününü takiben hafta sonu olması bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle Balıkesirin Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki yol kesiminde sürücülerin buzlanmaya karşı gerekli önlemleri alınması istendi.

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