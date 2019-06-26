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Yollar açılacak ekonomi şahlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin Türkiye’nin gündeminden çıkmasıyla, yatırımlar hız kazanacak. YHT hatlarıyla Türkiye, demir ağlarla örülürken, otoyol ve köprü inşaatlarının bitmesiyle şehirler arasındaki mesafeler daha da kısalacak.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
Yollar açılacak ekonomi şahlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bir grup gazeteciye projeler hakkında bilgi verdi. Bakan Turhan, büyük yatırımların en başında yüksek hızlı ve hızlı tren projeleri geldiğini belirtti.

Test sürüşleri başlıyor

Bu kapsamda 2020’de açılması hedeflenen ve Ankara-Sivas arasında seyahat süresini 12 saatten 2 saate düşürecek YHT hattının bu yıl test sürüşlerine başlanacak. 2021’de açılması planlanan Ankara-İzmir YHT hattında da yapım çalışmaları devam ederken, projede ilk etapta Ankara-Afyonkarahisar-Uşak arasında bu yıl ray serimine başlanacak. Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresi 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek. Turhan, “330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu’yla Ankara’yı; Akdeniz ve Güneydoğu Bölgesi’ne bağlıyoruz. Bu yol, 2021’de tamamlandığında Edirne’den Şanlıurfa’ya kesintisiz otoyol bağlantısı tamamlanacak” diye konuştu.

Artık İstanbul ile İzmir daha yakın

İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nde de son aşamaya geldiklerini kaydeden Turhan, “Toplam 448 kilometrelik yolun tamamını ağustos ayı içinde açmayı hedefliyoruz. Böylece İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3.5 saate kadar düşüreceğiz” ifadelerini kullandı.

10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin en büyük projesi olan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu 8 Ağustos’ta hizmete sunulacak. İstanbul ile İzmir arasını 3.5 saate düşürecek otoyolla her yıl 650 milyon dolar tasarruf sağlanacak.

Kurban Bayramı’ndan evvel tamamlanacak olan projenin toplam uzunluğu 426 kilometre. Bu zamana kadar toplamda 201 kilometre otoyol ve 33 kilometrelik bağlantı yolu kullanıma açıldı. Bursa ile Balıkesir’i birleştiren yolların da inşaatı devam ediyor.

32 viyadük tamamlandı

Şu aşamada Orhangazi, Selçukgazi ve Belkahve tünelleri aktif. Ayrıca otoyol üzerindeki 36 viyadüğün 32’sinin yapımı tamamlandı. Kalan 4 viyadükte ise çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında yer alan Osmangazi Köprüsü, 2 bin 682 metre uzunluğu, 252 metre kule yüksekliği, bin 550 metre orta açıklığı, 566 metre yan açıklığıyla dikkat çekiyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak

Marmara’yı Ege’yle buluşturacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, ekonomide yeni bir çığır açacak. Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını 6 dakikada birbirine bağlayacak olan köprü üretimi ve ticareti atağa kaldıracak. Otomotiv, giyim, gıda ve konut yatırımlarını artıracak.

İnşaat devam ediyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii ile Lâpseki ilçesinin Şekerkaya mevkii arasında inşa edilen köprünün yapım çalışmaları hızlandı. Havuzdaki kule kesonlarında çelik şaft montajı tamamlandı.

Sıra kule montajında

Kesonlardan biri, köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana römorklarla yüzdürülerek getirildi. Her iki ayağın bulunduğu bölgede kesonların batırma operasyonun sona ermesinin ardından kule montajına geçilecek.

Açılış 2022’de

18 Mart 2017’de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihi, bir sene erkene çekilerek 18 Mart 2022 olarak belirlendi. Uzunluğu 4 bin 608 metre, orta açıklığı 2 bin 23 metre olarak belirlenen köprü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
  1. Uşak
  2. Şanlıurfa
  3. Edirne
  4. Bursa
  5. Balıkesir
  6. Afyon
  7. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  8. Bakan Turhan
  9. Yüksek hızlı tren
  10. Ankara-Sivas
  11. YHT hattı
  12. Ankara-İzmir YHT hattı
  13. Osmangazi Köprüsü
  14. İstanbul- İzmir Otoyolu
  15. Ankara-Niğde Otoyolu
  16. Kurban Bayramı
  17. 1915 Çanakkale Köprüsü
  18. Çanakkale Boğazı
  19. Gelibolu
  20. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Abdrmn Abdrmn 1 sa önce
    Ak parti 20 bin km yol yaptı ama. Üçüncü köprü. Akyazı arasındaki marmara yolu nu bir türlü yıllardır bitiremedi kim ler nasıl engelliyor geciktirir ulkenin en kalabalıken önemli yolunu.???

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