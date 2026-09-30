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Yerel Yoldan mantar gibi plaka topladılar! Selden geriye sadece plakalar kaldı
Yerel

Yoldan mantar gibi plaka topladılar! Selden geriye sadece plakalar kaldı

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Yoldan mantar gibi plaka topladılar! Selden geriye sadece plakalar kaldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi’nde sel sularıyla kaplanan yol, yağışın ardından dikkat çeken bir görüntüye sahne oldu. Sular çekilince yolda araçlardan düştüğü anlaşılan çok sayıda plaka bulundu.

Sakarya’da etkili olan sağanak yağış, bölgede yolları adeta kısa sürede göle dönüştürdü. Adapazarı ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi de yoğun yağıştan etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Sakaryasondakika’da yer alan habere göre; Dün sel sularıyla kaplanan yolda araçların ilerlemekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Sürücülerin suyla kaplanan yolda araçlarıyla ilerlemeye çalıştığı, bazı araçların ise sel sularının içinde kaldığı görüldü. Yağışın etkisini kaybetmesi ve suyun çekilmesinin ardından ise aynı yolda dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

 

YOL KENARINDA SIRA SIRA PLAKALAR

Suyla kaplanan yoldan geçen araçlardan düştüğü değerlendirilen çok sayıda araç plakası bulundu. Plakaların yol kenarında bir noktada toplanması, ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

Bölgede yapılan kontrolde çok sayıda araç plakasına ulaşıldığı belirtilirken, plakaların aynı güzergâhta yaşanan sel sırasında araçlardan düştüğü bildirildi.

Ortaya çıkan görüntü, şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve baskınların etkisini gözler önüne serdi.

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