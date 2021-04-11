Yoldan çıkmış toplumda bir olay daha
ABD'nin New Mexico eyaletinde silahlı bir saldırgan ortalığı birbirine kattı. Olay sırasında bir polis memuru vurulurken o anlar saniye saniye kaydedildi.
ABD son haftalarda yaşanan silahlı saldırılarla çalkalanıyor. ABD'de güpegündüz gerçekleşen olay izleyenleri dehşete düşürdü.
Korkunç görüntülerde, 39 yaşındaki suçlu Felix Cueva'nın, aracın arkasında New Mexico polis memuru Darrian Jarrott'a bir el ateş etmeden önce Chevrolet kamyonetinin sürücü tarafından AR-15 tarzı bir tüfekle dışarı çıktığı görülüyor.