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Aktüel

Yoldan çıkan vinç yüksek gerilim direğini devirdi

Silivri’de meydana gelen kazada yoldan çıkan vinç yüksek gerilim direğini de yıkarak devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 23:37:23 -
Yoldan çıkan vinç yüksek gerilim direğini devirdi

Silivri’de meydana gelen kazada yoldan çıkan vinç yüksek gerilim direğini de yıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Silivri Küçük Sinekli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilme esnasında yol kenarındaki yüksek gerilim hattına çarpan vinç direğin de yola devrilmesine neden oldu. Kazada 1 kişi yaralandı.


Ekipler elektrik direğini yoldan kaldırmak için hat üzerindeki elektrikleri keserek çalışma başlattı.


Kaza sebebiyle yol her iki yönde araç trafiğine kapandı.

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