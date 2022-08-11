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Yerel Yoldan çıkan araç galeri önündeki traktörlere çarptı
Yerel

Yoldan çıkan araç galeri önündeki traktörlere çarptı

Samsun'dan kontrolden çıkan hafif ticari aracın galeri önündeki traktörlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 20:28:00 -
Yoldan çıkan araç galeri önündeki traktörlere çarptı

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 55 ABC 34 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak tarım araçları satan galerinin önündeki park halinde bulunan 2 ayrı traktöre çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Hanım K., Mustafa K. ile Ayşe K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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