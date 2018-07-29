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Yoldan çıkan araç 13 domuzu öldürdü!

Antalya’nın Elmalı ilçesinde otomobilin çarptığı 13 domuz öldü. Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü de yaralandı.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:43
Yoldan çıkan araç 13 domuzu öldürdü!

Kaza dün akşam Elmalı - Finike karayolu Düdenköy kavşağında meydana geldi. Azmi Şen yönetimindeki 07 VGV 97 plakalı otomobil, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.

Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü Azmi Şen yaralandı. Azmi Şen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada, 13 domuz ise öldü. Domuzlar ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:43
  1. Antalya
  2. yoldan çıkan araç
  3. domuzlar
  4. kaza

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  • lillylilly44 dk önce
    uzuldum hayvanlara ama bosa gitmesin o milet vekilibayana yolasalardi1/4 domuz yerine4/4 domuz pirzolasi yerdi !. ne gunlerekaldik!!
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