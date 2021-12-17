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Yerel Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradılar
Yerel

Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradılar

Adana’da aynı aileden 4 kişi yolda yürüdükleri sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay yerinde 9 adet boş kovan polis delil çalışması yaptı. Daha sonra kovanlar detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin şüpheli İ.A’yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 01:22:00 -
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradılar

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selim E. ailesiyle birlikte yolda yürüdüğü sırada husumetli olduğu İ.A tarafından saldırıya uğradı. İ.A pompalı tüfekle 9 el ateş açarak olay yerinden kaçıp ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradılar Aynı aileden 4 yaralı var

Açılan ateş sonucunda Selim E. (47), eşi Halisi E. (55) ve oğulları Mehmet E. (27), Mehmet Şükrü E. (15) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Selim E.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradılar Aynı aileden 4 yaralı var

 Olay yerinde 9 adet boş kovan polis delil çalışması yaptı. Daha sonra kovanlar detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin şüpheli İ.A’yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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