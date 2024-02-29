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Yaşam Yolda yürürken ölümden kıl payı kurtuldu
Yaşam

Yolda yürürken ölümden kıl payı kurtuldu

Yeniakit Publisher
2024-02-29 20:14:00 -

Elazığ’da bir vatandaş yolda yürürken üzerine binadan kopan beton parçaları düştü.

Elazığ’da kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine binadan kopan beton parçaları düştü.

Olay, merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine, 7 katlı bir binanın son katında bulunan balkondaki taş parçalar düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, bir vatandaş taşın isabet etmesi nedeni ile boyun kısmından yaralandı. Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede inceleme başlattı.

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