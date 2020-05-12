  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yolda koşarken hayatını kaybetti

Malatya’da yolda koşarken fenalaşan yaşlı bir şahıs biranda yere yığıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:55:12 -
Yolda koşarken hayatını kaybetti

Malatya’da yolda koşarken fenalaşan yaşlı bir şahıs biranda yere yığıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde yaşanan olayda, Gönültaş Caddesi üzeri Morsalkım Sokak girişinde görgü tanıklarının ifadelerine göre yolda koşan bir şahıs yere düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın M.T. olduğu yapılan incelemelerin ardından tespit edilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı