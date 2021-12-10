Yolda buldukları temassız kredi kartı ile market market dolaşıp alışveriş yaptılar

Kocaeli Gebze'de yaşayan 2 çocuk babası Emre Başbuğa, 12 Kasım günü hastaneye kontrole gittikten sonra kredi kartını düşürdü. Bu durumu fark etmeyen Başbuğa, normal bir şekilde evine döndü. Saatler sonra banka tarafından kendisine gelen telefonu açan Başbuğa, kredi kartı ile alışveriş yapıldığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Başbuğa, kredi kartını hemen kapattırdı. Daha sonra kart ile en son alışveriş yapılan markete koşan Başbuğa, burada güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Daha sonra cadde boyunca marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Başbuğa, yanında bir kadın ve çocuk bulunan bir şahsın aynı gün içinde 6 markette alışveriş yaptığını belirledi. Alışveriş saatlerini, görüntülerdeki saatlerle karşılaştıran Başbuğa, polise merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Bin lirasından olan Emre Başbuğa, temassız özelliğe sahip olan kartların kaybedildiği anda kapatılması gerektiğini vurguladı. Görüntülere göre aile oldukları sanılan üçlü çok rahat bir şekilde alışverişini yaptı. Maskesiz bir görüntüleri de var.

Kendi kartlarıymış gibi çok rahat bir şekilde alışverişlerine devam ettiler. Erzak, içecek, gıda ve yelek gibi ürünler aldılar. Her alışverişte sınır olduğu için 250-300 lira banda harcama yaptılar. İlk başta fırından başlıyorlar, denemek için 10 lira çekiyorlar. Kıyafet bile denediler.

Tost makinesi ile kasaya gittiler. Harcama 533 lira tuttu. Limiti aşınca banka ödeme yapmadı. Tost makinesini bırakıp diğer ürünleri aldılar. Banka bunun üzerine kart sahibini aradı.

Başbuğa, "İstesem ulaşabilirim aslında. Ama ben yine de kendisine bırakıyorum. Boğazından nasıl geçiyor o para bilmiyorum ama eğer vicdanlı bir insansa mutlaka bizi bulur, tarafımıza geri dönüş yapar diye tahmin ediyorum" diye konuştu.