Yolda bulduğu cüzdanı bakın ne yaptı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan olayda bir kişi cüzdanını düşürmesinin ardından başka bir şahıs motosikletle geçerken yolda gördüğü cüzdanı cebine koyup olay yerinden uzaklaştı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan olayda bir kişi cüzdanını düşürmesinin ardından başka bir şahıs motosikletle geçerken yolda gördüğü cüzdanı cebine koyup olay yerinden uzaklaştı.

Edinilen bilgilere göre, Turgutlu ilçesinde bir kadın yolcu Doblo araçtan indiği sırada içinde para, kimlik ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını fark etmeden yere düşürdü. Bu sırada yakındaki bir marketten çıktığı iddia edilen iki kişi, yerde bulunan cüzdanı alarak motosiklete binip bölgeden uzaklaştı. Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Cüzdanını kaybettiğini fark eden mağdur kadın, durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kamera görüntüleri ekiplerce detaylı şekilde inceleniyor.

