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Yerel Yolda bulduğu altın bilekliği sahibine teslim etti
Yerel

Yolda bulduğu altın bilekliği sahibine teslim etti

Yeniakit Publisher
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Yolda bulduğu altın bilekliği sahibine teslim etti

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yürürken yerde altın bileklik bulan Remziye Yıldızhan, duyarlı davranarak bulduğu bilekliği sahibine ulaştırdı.

Eyyüp Yaman isimli vatandaş akşam saatlerinde bir adet altın bilekliğin, Gelincik Parkı civarında kaybolduğunu Çermik'te faaliyet gösteren sosyal medya sayfalarına bildirdi. Sosyal medyada kayıp ilanını gören Remziye Yıldızhan da damadı Ramazan Kaçmaz aracılığıyla sahibi ile iletişime geçerek bilekliği sahibine teslim etti.

Örnek davranış, ilçede takdirle karşılandı.

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