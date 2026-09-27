Süper meyve: 'Mor altın' tek tek elle toplanıyor, talep yağıyor! Suyunu içen şifa buldu...

Aronya, zengin antioksidan ve vitamin içeriğiyle öne çıkarken, buruk tadı işlendikten sonra kayboluyor. Evde hazırlanabilen aronya suyu ise bağışıklık, sindirim ve kalp-damar sağlığına yönelik faydalarıyla dikkat çekiyor. Olgunlaşma süresi oldukça kısa olan aronya meyvesi, ağustos ayının ikinci yarısı ile eylül ayı arasında hasat ediliyor. Polifenol, antosiyanin, C ve K vitaminleri ile lif açısından oldukça zengin olan bu meyve, tazeyken sahip olduğu buruk tadı işlendikten sonra kaybederek meyve suyu, reçel, marmelat ve likör yapımına uygun hale geliyor. Ev yapımı aronya suyu hazırlamadan önce meyvedeki buruk tadı hafifletmek için aronyaların 24 saat boyunca derin dondurucuda bekletilmesi öneriliyor. Tarif için 2 kilogram aronya, 1 litre su, damak tadına göre 400 ila 700 gram şeker ve 1 limonun suyu kullanılıyor. İyice yıkanan aronyalar tencereye alınarak üzerine su eklenip kısık ateşte 20–30 dakika kaynatılıyor. Karışım ılıdıktan sonra süzgeç veya tülbent yardımıyla süzülüyor. Günün Trend Haberleri Elde edilen sıvıya şeker ve limon suyu eklenerek şeker tamamen eriyene kadar yeniden ısıtılıyor. Hazırlanan sıcak meyve suyu sterilize edilmiş kavanoz veya şişelere doldurulup kapakları kapatılarak birkaç dakika ters çevrilip bekletildikten sonra serin ve güneş görmeyen bir ortamda muhafaza ediliyor. Hazırlanan aronya suyu doğrudan suyla seyreltilerek tüketilebileceği gibi çay, yoğurt, yulaf ezmesi ve limonatalara da eklenebiliyor. Meyvenin buruk aroması elma, armut, ahududu ve erik gibi meyvelerle birleştirilerek komposto veya tatlılarda lezzet dengeleyici olarak kullanılabiliyor.