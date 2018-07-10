Yolcuyu darp eden taksici hakkında karar açıklandı
İstanbul'da tartıştığı yolcuyu taksiden dışarı atıp darp eden taksi şoförü hakkında karar verildi.10 Temmuz 2018 Salı 16:11
İstanbul Ümraniye'de tartıştığı Canan Ay'ı yumruk ve kafa atmak suretiyle darp edip hakarette bulunduğu iddia edilen taksici Şenol Göktürkoğlu, 'kasten basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 1 yıl 3,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın daha önceden sabıkası olması nedeniyle ceza ertelenmedi. Karara sevinen Canan Ay, “Adalet yerini buldu” dedi.
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