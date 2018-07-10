Yolcuyu darp eden taksici hakkında karar açıklandı

İstanbul Ümraniye'de tartıştığı Canan Ay'ı yumruk ve kafa atmak suretiyle darp edip hakarette bulunduğu iddia edilen taksici Şenol Göktürkoğlu, 'kasten basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 1 yıl 3,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın daha önceden sabıkası olması nedeniyle ceza ertelenmedi. Karara sevinen Canan Ay, “Adalet yerini buldu” dedi.