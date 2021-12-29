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Yerel Yolcunun cep telefonunu çalan zanlı yakalandı
Yerel

Yolcunun cep telefonunu çalan zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde dolmuştaki yolcunun cep telefonunu çalan zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 15:42:00 -
Yolcunun cep telefonunu çalan zanlı yakalandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, dolmuştaki yolcunun cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınmasıyla ilgili şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 17 Aralık'ta 100. Yıl Bulvarı'nda bindiği dolmuşta cep telefonu çalınan G.P. polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatın ardından dolmuş güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şüphelinin C.Y. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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