Maduro bahsi 436 bin dolar kazandırdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro üzerine oynanan bir bahis ABD’de bahis piyasalarının güvenilirliğini tartışmaya açtı. Haber sitesi Axios’un aktardığına göre, kullanıcıların dünya olaylarının sonuçlarına göre kazanç/kayıp elde etmelerini sağlayan bir bahis sayfası Polymarket’te yeni açılan bir hesap, Maduro’nun ABD tarafından yakalanacağına dair 30 bin dolar yatırdı. Bahis doğrulandıktan sonra hesap 436.760 dolar kazanç sağladı. Zamanlama, “içeriden bilgi” şüphesini güçlendirdi.

Uzmanlara göre, hisse senedi piyasalarının aksine bahis platformlarında içeriden bilgiye dayalı işlem açıkça yasak değil; ancak platformların iç kurallarını ihlal edebilir. Kumar sektörü danışmanı Dustin Gowker, “Bunun içeriden bilgi olmaması akıl almaz” yorumunu yaptı. Daha önce de teknoloji lansmanları ve arama motoru sıralamaları üzerine benzer kazançlar gündeme gelmişti.

YASA TEKLİFİ GELDİ

Skandalın ardından Demokrat Kongre Üyesi Ritchie Torres, kamu görevlileri için tahmin piyasalarında içeriden bilgiyle işlem yapmayı yasaklamayı hedefleyen bir yasa tasarısı sundu.

Tahmin piyasalarının savunucuları, bu işlemlerin önemli olaylara işaret edebileceğini savunuyor. Cato Institute’ten Alex Nowrasteh, bunu “bir hata değil, bir özellik” olarak tanımlıyor. Buna karşın uzmanlar, piyasaların yanıltma ve manipülasyon amacıyla da kullanılabileceği uyarısında.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) yetkilileri ve Polymarket temsilcileri yorum yapmaktan kaçındı.