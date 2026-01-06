  • İSTANBUL
Yaşam İlçeler belli oldu! İstanbul’da su kesintisi
İlçeler belli oldu! İstanbul’da su kesintisi

İlçeler belli oldu! İstanbul’da su kesintisi

İstanbul’da 7 Ocak Çarşamba günü bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Gün boyu sürecek çalışmanın hangi ilçeleri etkileyeceği ise merak konusu. İşte, detaylar..

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) , isale hattında yapılacak onarım çalışması nedeniyle İstanbul’un Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde yarın planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Küçük Çamlıca-Salacak isale hattının Salacak mevkisindeki arıza için onarım çalışması yapılacak.

 

12 saatlik kesinti yaşanacak

Çalışmalar kapsamında, yarın saat 10.00-22.00 arasında Fatih'te Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Molla Gürani, Mevlanakapı ve Seyyid Ömer mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

 

Zeytinburnu'nda da aynı saatler arasında Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam ve Merkez Efendi mahallelerine su verilmeyecek.

