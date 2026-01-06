  • İSTANBUL
Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı!
Yeniakit Publisher
Alper Kaya
97 yaşındaki oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, hastanede tedavi altına alındı.

Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor.

Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.

Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.

