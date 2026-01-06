  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Gazeteci Faruk Bildirici’den Medyaya "Dil" Eleştirisi: Basın "Trump’ın Söylemine Teslim Oldu"

Tahir Elçi’nin karısı Türkan Elçi, yine kafayı çıkardı

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

Maduro Hakim Karşısına Çıktı: Tüm Suçlamaları Reddetti

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Venezuela mesajı
Dünya Kamu alımları sil baştan Tedarikçiler puanlanacak
Dünya

Kamu alımları sil baştan Tedarikçiler puanlanacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kamu alımları sil baştan Tedarikçiler puanlanacak

Bakan Mehmet Şimşek "Bu uygulama, kamunun belirli standartlarda alım yapmasına, kamu kurumlarının temin ettiği mal ve hizmet kalitesinin artmasına hem de kamu alımlarında yerli üretimin öne çıkmasına katkı sağlayacak" dedi

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamunun mal ve hizmet aldığı tedarikçiler için derecelendirme sistemini devreye alıyor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre DMO, merkezi olarak kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının temini görevini yürütüyor.

Bu kapsamda kurum, kamu alımlarında tarafsız ve nesnel değerlendirmeler sonucunda adayların yeterlilikleri ve ürünlerin teknik uygunluğunun tespit edilmesi, hatalı ürün alımının engellenmesi ile buna ilişkin olası risklerin önceden belirlenmesi amacıyla Tedarikçi Derecelendirme ve Sertifikasyon Sistemi'ni kuruyor.

DMO, sistemle tedarikçilerin ürün ve hizmet kalitesinin artırılmasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına daha kaliteli hizmet sunulmasını, yerli üretimin desteklenmesini, tedarikçilerin üretim, pazar ve rekabet kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Ofis, söz konusu derecelendirme sistemine yönelik çalışmalarını tamamladı.

AVANTAJ YA DA KISITLAMA

Buna göre, sistem kapsamında tedarikçiler, çeşitli sayısal ve niteliksel kriterler esas alınarak, istatistiki analiz ve tekniklerden yararlanılarak puanlanacak. 

DMO'nun e-satış portalında yer alan tedarikçiler, katalogda yer alma kabiliyetleri, mali yapıları, yerli üretici konumunda olup olmadıkları, katalog anlaşmalarına uyumluluk düzeyleri, ürünlerin kalite düzeyleri ve satış sonrası sundukları hizmet kalitesi gibi kriterlere göre puanlanıp derecelendirilecek.

Böylece, derecelendirilen tedarikçilere, bulundukları sınıflara göre uygulanacak avantaj ve kısıtlamaları içerecek bir sertifika verilecek.

DMO tarafından Tedarikçi Derecelendirme ve Sertifikasyon Sistemi'nin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

TEDARİKÇİLER SERTİFİKALANDIRILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de DMO tarafından uygulanan toplu alım modelinin önemine işaret ederek, "DMO şimdi de alım yaptığı tedarikçileri belirli kriterlere göre sertifikalandıracak. Bu uygulama, kamunun belirli standartlarda alım yapmasına, kamu kurumlarının temin ettiği mal ve hizmet kalitesinin artmasına hem de kamu alımlarında yerli üretimin öne çıkmasına katkı sağlayacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alacak

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alacak

30 Kasım 2025! Bakanlık Hazine alacakları 33,6 milyar lira oldu diyerek açıkladı
30 Kasım 2025! Bakanlık Hazine alacakları 33,6 milyar lira oldu diyerek açıkladı

Ekonomi

30 Kasım 2025! Bakanlık Hazine alacakları 33,6 milyar lira oldu diyerek açıkladı

Milyonlarca lira kasada kalacak! Maliye tamam sıra belediyelerde
Milyonlarca lira kasada kalacak! Maliye tamam sıra belediyelerde

Ekonomi

Milyonlarca lira kasada kalacak! Maliye tamam sıra belediyelerde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!
Dünya

BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!

BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin Venezuela operasyonunu görüşmek üzere acil toplandı. Rusya ve Çin, ABD’yi "uluslararası haydutluk" ve "sözde ja..
T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile "zıkkım’ın rezilliğini gördü
Gündem

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Yıllardır alkol ve türevlerini "modernlik" maskesi altında pazarlayan mahallede işler değişiyor. Genelde elit sol çevrelerin sesi olan T24, ..
Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi
Gündem

Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

CHP lideri Özgür Özel'i sert ifadelerle eleştiren muhalif yorumcu Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, ABD tarafından alıkonula..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23