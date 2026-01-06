Dezenflasyon hazımsızlığı

Buğra Kardan İstanbul

2025 enflasyonunun bir önceki yıla göre 13.5 puan azalarak yüzde 30.9’a gerilediğini duyan CHP Genel Başkan Özgür Özel’in kurmayları ve fonlu kalemşorlar manipülatör ENAG’ın uçuk verilerini dillerine dolayıp devletin açıkladığı rakamların gerçek dışı olduğu safsatasına sarıldı.

YİNE “MASAL” ANLATTILAR

Provokatif tavırlarıyla bilinen Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır resmi enflasyon oranları için “Masal” ifadesini kullanma cüretinde bulunurken, algı oyunlarından bıkıp usanmayan Genel Başkan yardımcıları Burhanetin Bulut ve Ulaş Karasu TÜİK’e “Yalancı” yaftası vurdu. TÜFE’nin belli olması, memur ve memur emeklilerine yüzde 18.60 zam uygulanacağının netleşmesinin ardından CHP’nin arka bahçesi konumunda bulunan sendikalarca TÜİK’in önünde oturma eylemi düzenlendi. KESK’in öncülük ettiği eylemde balon patlatıldı, iktidar aleyhinde sloganlar atıldı. CHP ve türevlerinin hazımsızlığı öfkeye neden oldu. Ekonomistler, iktidarın enflasyonla mücadelede ortaya koyduğu başarıyı gölgelemek için TÜİK’e iftira atmaktan dahi çekinmeyen Özel ve ekibinin hata içinde olduğunu vurguladılar. ENAG’ın abartılı verilerine güvenmemek, devletin rakamlarının doğru olmadığı palavrasını yaymanın hıyanet olduğunun altını çizdiler.

ÜLKENİN BAŞARISINI ÇEKEMİYOR

Akit’e konuşan iktisatçı Dr. İsmail Çapak ise, şunları söyledi: “Merkez Bankası’nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dezenflasyon sürecini hızlandırmak için attığı adımları görüyoruz. İsabetli para ve maliye politikalarıyla enflasyonla mücadelede büyük başarı elde edildiğini gözlemliyoruz. Cumhurbaşkanlığı’nın da kararnamelerle fiyat istikrarına katkı sunduğuna şahitlik ediyoruz. Malum, yeni yayınlanan kararnameyle vergi ve harçların yüzde 25.49 yerine yüzde 18.90 artırılmasına imkân tanındı. Bu dezenflasyona verilen önemin kanıtıydı. Neticede enflasyon oranı geçen yıla göre ciddi ölçüde düştü. Bu düşüşün hazmedilememesi üzücü. Bu kurumumuzun Avrupa’nın yani Eurostat’ın kriterlerine uyduğu göz ardı ediliyor. CHP, kanalları ve sendikalarınca çekememezlik durumu var. Makul seviyelerde olan TÜFE oranları gibi aşağıya gelen CDS’ler, 200 milyar dolara dayanan döviz rezervleri de Özel ve ekibini rahatsız ediyor. Nihayetinde halkı manipüle etmeye, topluma korku ya da karamsarlık pompalanmaya girişmenin, TÜİK gibi güzide bir kurumumuzu itibarsızlaştırmanın anlamı yoktur. Yunanistan’ın yapay zekâ marifetiyle yayınladığı skandal fotoğraf ortada. Cumhurbaşkanı’mız için yayınlanan o fotoğrafta muhalif Uğur Dündar bile ateş püskürdü. Tebrik ediyorum. Böyle bir vaziyette Cumhurbaşkanı’nın ardında duruyor. Özel ve ekibi de Dündar’ı örnek almalı.

Milli meselelerde hassasiyet

Milli meselelerde iktidarın yanında yer almayı bilmeli. ABD’nin Venezuela’ya yaptığı darbenin ardından ‘Türkiye geç tepki verdi’ diye yakınmamalı. Ekonomide de iktidarı yeri geldiğinde övmeli. İnşallah, 2026’da enflasyon daha da iyi düzeylerde olacak. Yüzde 20’lere inecek. CHP’ye tavsiyemiz güzel gelişmeleri inkâr etmemesidir. Kılıçdaroğlu döneminde TÜİK’in kapısına gidilmesi yanlıştı. Şu anda da ‘yalancı’ denmesi yakışıksızdır. Bu, siyaset değildir. İç cepheyi güçlü tutmalıyız. Sonuçta gemideyiz. Özetle dezenflasyon süreci hızlanıyor.”