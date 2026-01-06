Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Bahçelinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her zaman olduğu gibi; gözü ve kulağı bizde olan, dualarında bizleri daima hatırlayan, üç hilali yüreğinin gönderinde sallayan; televizyon ekranları, sosyal medya platformları ve radyo kanalları vasıtasıyla yurt içinden ve yurt dışından bizleri takip eden aziz vatandaşlarımıza; aynı tarih kulvarında, ortak hatıralarımızın, inanç ve kültür bağlarımızın derinlere nüfuz eden miras ve emanetini taşıyan, daha mühimi kardeşliğin meşalesiyle aydınlanan gönül ve kültür coğrafyalarımızın vefakâr ve fedakâr insanlarına şükranlarımı sunuyorum.

En başta, toplantımıza teşrif eden sizlerin şahsında; bununla müntehiç Büyük Türk Milleti’nin, Türk-İslam âleminin, barış, huzur ve refah yoksunluğundan mütevellit yaşama enerjisi gittikçe tükenen insanlık ailesinin yeni miladî yılını kutluyorum.

Timur’un Anadolu’da dört nala ilerleyiş kaydedip hâkimiyet alanlarını genişlettiği dönemde, Yıldırım Bayezıt’ın bir çoban kavalının yanık sesinden esinlenerek şunları söylediği rivayet edilmektedir: “Çal bre çoban, çal! Ne canın yandı, ne ciğerin dağlandı. Ertuğrul gibi oğlun mu öldü, Sivas gibi şehrin mi yıkıldı?”

Bütüncül zaman telakkisiyle ifade ve iddia edebilirim ki, bu topraklar üzerinde görülen ve gösterime sokulan felaketlerden zaferlere kadar her ne yaşanmışsa, maşerî vicdanda mahfuz ve mahkûmdur.

Tarihin açıklı kıvrım noktalarından canımız yansa da, ciğerimiz dağlansa da; felaketler tıpkı arı kolonisi gibi üzerimize olsa da, millî varlığımızın ve muazzez vakarımızın minnetsiz muhafazası, üstün azim ve cesaretle sağlanmıştır.

Yeni yüzyılın zorlu etaplarını birer birer geçerek; geçmişin çağrısını geleceğin çehresiyle birleştirmek, ecdadımızın hükmünü evlatlarımızın haysiyet ve hürriyetiyle örtüştürmek müşterek gaye olarak önümüzdedir. Milliyetçi Hareket Partisi, bu gayenin her yönüyle şuurundadır.

"MADURO'YA YAPILAN SALDIRI LANETLİYORUZ"

Beyaz perdede izlediğimiz Karayip Korsanları filmi resmen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Film seti Caracas'ta kurulmuştur. Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru saldırıyı nefretle sadece kınamıyor hepten lanetliyoruz. Bu ayrım bu ahlaki yıkım bu zalimlik bu kabalık bu skandal eylem hiç kimseye hak, hiçbir ülkenin de imtiyazı değildir.

Ayrıntılar gelecek…