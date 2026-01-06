  • İSTANBUL
Volkswagen'in onbinlerce aracında sorun! Apar topar geri çağırdı
Volkswagen'in onbinlerce aracında sorun! Apar topar geri çağırdı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD'de 356 binden fazla aracı kamera sorunu sebebiyle geri çağırdı.

Foto - Volkswagen'in onbinlerce aracında sorun! Apar topar geri çağırdı

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2019 ile 2026 arasındaki bazı modelleri kapsadığı belirtildi.

Foto - Volkswagen'in onbinlerce aracında sorun! Apar topar geri çağırdı

Açıklamada, arka görüş kamerasından görüntü alınamama sorunu tespit edilmesi üzerine geri çağrılmanın yapıldığı bildirilerek, kamera sorununun sürücünün görüş alanını daraltarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi. Bir yazılım hatasının, arka görüş kamerasının istenildiği gibi görüntü almasını engelleyebileceği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, bu araçlar Federal Motorlu Taşıt Güvenliği Standardı 111, 'Arka Görüş' gerekliliklerine uymamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Foto - Volkswagen'in onbinlerce aracında sorun! Apar topar geri çağırdı

Bir yazılım hatasının, arka görüş kamerasının istenildiği gibi görüntü almasını engelleyebileceği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, bu araçlar Federal Motorlu Taşıt Güvenliği Standardı 111, 'Arka Görüş' gerekliliklerine uymamaktadır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 356 bin 649 olduğu bilgisi verildi.

Foto - Volkswagen'in onbinlerce aracında sorun! Apar topar geri çağırdı

Bayilerin sürücü destek yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceği belirtilen açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerinin 17 Şubat 2026 tarihine kadar mektupla bilgilendirileceği ifade edildi.

Foto - Volkswagen'in onbinlerce aracında sorun! Apar topar geri çağırdı

Öte yandan, Volkswagen Group, geçen yıl Volkswagen markasının ABD'deki satışlarında önemli bir düşüş yaşadı.

Foto - Volkswagen'in onbinlerce aracında sorun! Apar topar geri çağırdı

Volkswagen Group ABD tarafından yapılan açıklamada, bu ülkede satışların geçen yıl yüzde 13 düşüşle 329 bin 813'e gerilediği belirtildi.

