Araç sahipleri dikkat: TÜVTÜRK 2026 yılı muayene ücretleri belli oldu!

Araç sahipleri dikkat: TÜVTÜRK 2026 yılı muayene ücretleri belli oldu!

TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine 2026 yılı itibarıyla yeni düzenleme geldi. Yaklaşık yüzde 25 oranındaki artışla birlikte otomobil muayene ücreti 3 bin 288 TL’ye yükselirken, muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası da 2 bin 719 TL olarak güncellendi.

Trafikte güvenliğin sağlanması amacıyla her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan araç muayene işlemlerinde 2026 yılı tarifesi netleşti. Yeni yılla birlikte TÜVTÜRK istasyonlarında uygulanacak ücretlerde yüzde 25’e yakın bir artışa gidildi.

Yapılan düzenlemeye göre; otomobil, minibüs ve kamyonet gibi hafif araçların muayene bedeli 3 bin 288 TL olurken, ağır vasıtalar için bu rakam 4 bin 446 TL’ye ulaştı. Egzoz emisyon ölçüm bedeli ise 460 TL olarak belirlendi. Uzmanlar, cezalı duruma düşmemek ve yola güvenle devam etmek için araç sahiplerinin randevu tarihlerini titizlikle takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Araç muayenesi tüm araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gereken işlemler arasında yer alıyor.

Araç sahipleri araçlarını TÜVTÜRK tesislerinde muayene ettiriyorlar.

FİYATLAR DEĞİŞTİ

TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ise her sene değişiklik gösteriyor.

Her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarında artışa gidildi.

2026 yılı zorunlu araç muayenesi fiyatlarına yüzde 25'e yakın oranında zam geldi.

ARAÇ SAHİPLERİ ÜZÜLECEK

Yapılan düzenlemeyle birlikte otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için araç muayene ücreti 4 bin 446 TL'ye yükselirken, otomobil, minibüs, kamyonet ve özel amaçlı taşıtların muayene ücreti 3 bin 288 TL oldu.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerin muayene ücreti ise 1 bin 674 TL olarak uygulanmaya başlandı.

Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti 460 TL olarak belirlenirken, araç muayenesiyle birlikte alınan yol güvenliği muayenesi toplam tutarları da artıştan etkilendi.

İŞTE KALEM KALEM MUAYENE ÜCRETLERİ

OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ VE TANKER  TÜRÜ ARAÇLAR

Araç muayenesi: 4 bin 446 TL

Yola elverişlilik muayenesi: 2 bin 223 TL

İki muayenenin birlikte yapılması: 5 bin 557 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

OTOMOBİL, MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

Araç muayenesi: 3 bin 288 TL

Yola elverişlilik muayenesi: Bin 624 TL

İki muayenenin birlikte yapılması: 4 bin 110 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

TRAKTÖR, MOTOSİKLET VE MOTORLO BİSİKLETLER

Araç muayenesi: Bin 674 TL

Bu araçlarda yola elverişlilik muayenesi ve egzoz gazı ölçümü uygulanmıyor.

MUAYENE YAPTIRMAMA CEZASI DA ARTTI

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da yapılan yeniden değerleme oranıyla birlikte arttıç

Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye yükseldi.

