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Yaşam Yolcular sinir krizi geçirdi
Yaşam

Yolcular sinir krizi geçirdi

Yeniakit Publisher
2023-08-27 02:25:00 - 2023-08-27 02:25:53
Yolcular sinir krizi geçirdi

İzmir'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde kriz çıktı. Bagaja konulan yağ tüm yolcu valizlerine sıçrayınca isyan ettiler.

İzmir'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde kriz çıktı.

İddiaya göre bir yolcu otobüs firmasına haber vermeden bagaja yağ koydu.

Kısa süre sonra yağ bütün valizlerin olduğu yere döküldü.

Otobüs yolcularını indirmek için otogarda durduğunda yolcular acı gerçekle karşılaştı.

Dökülen yağ bütün valizleri mahvederken bir yolcunun üç çocuğunu kıyafetlerinin yanı sıra bilgisayarı da mahvolunca sinir krizi geçirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Odatv.com

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