Yolcular peş peşe bayıldı! Havada panik
İsveç'in başkenti Stockholm'den Bodrum'a gitmek üzere havalanan İskandinavya Hava Yolları'na ait uçakta 3 yolcunun peş peşe baygınlık geçirmesi üzerine panik ve korku yaşandı.06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:10
Ülkenin en büyük gazetelerinden Aftonbladet’e konuşan Joaquim adında görgü tanığı, uçak havalanmaya devam ettiği ve birkaç bin metre yükseklikte bulunduğu sırada önce bir kadının bayılarak koltuklarla koridor arasına yere düştüğünü, bir dakika sonra arka arkaya iki yolcunun daha bayıldığını söyledi.
Baygınlık geçiren üç yolcuya da oksijen maskesinin takıldığını belirten görgü tanığı, bu anlarda uçak içinde büyük panik ve korku yaşandığına işaret etti. Uçakta bir basınç düşüklüğü yaşandığı ve sorunun daha sonra giderildiği ifade ediliyor. Uçağın geri dönmeyerek, Bodrum’a devam ettiği bildirildi. SAS’ın İsveçli basın sorumlusu Freja Annamatz, 3 yolcunun uçak havalanırken baygınlık geçirdiğini ve bunun kesin nedeninin ne olduğunu bilmediklerinin altını çizerken, “uçağın geri dönmesi gerekseydi yolcu emniyeti açısından geri dönecekti” dedi.
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